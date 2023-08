Insolvenzgefahr bei ASB Dortmund: Doch Rettungsdienst läuft

Der Arbeiter-Samariter-Bund in Dortmund steckt immer noch im vorläufigen Insolvenzverfahren, aus dem er so schnell wie möglich rauskommen will. Immerhin läuft der Rettungsdienst für die Stadt weiter gut (Symbolbild).

Dortmund. Noch ist der ASB im vorläufigen Insolvenzverfahren. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund funktioniere. "Grundsätzlich gut aufgestellt."

Ende April wurde beim Amtsgericht Dortmund das vorläufige Insolvenzverfahren gegen den Arbeiter-Samariter-Bund in Dortmund eröffnet. Gute drei Monate später, Mitte August, ist der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende Martin Ebbinghaus fest entschlossen, aus dem vorläufigen Insolvenzverfahren auszusteigen, um schneller wieder die Kontrolle zu bekommen. Denn "grundsätzlich sind wir gut aufgestellt".

Wichtigstes Standbein ist der Rettungsdienst für die Stadt Dortmund, der macht laut Ebbinghaus 80 bis 85 Prozent des Geschäfts aus. Er sei froh, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund laufe, aber auch die eigenen Mitarbeitenden mitziehen.

Mittlerweile hat sich der vorläufige Insolvenzverwalter längst einen Überblick verschafft. Was Rechnungen betrifft, die die Stadt für die Jahre 2020 bis 2022 nicht bezahlt hatte, sieht Ebbinghaus den Fehler beim Arbeiter-Samariter-Bund: "Unsere Abrechnungen waren grottenschlecht." Hieß: Alles neu machen und neu einreichen.

Arbeiter-Samariter-Bund in Dortmund in Finanznot: Vielleicht Darlehen vom Bundesverband

Andererseits gebe es Geldforderungen an den ASB. Die "stehen da", sagt Ebbinghaus. Im Raum steht, dass der ASB-Bundesverband dem Regionalverband ein Darlehen gibt, damit die Gläubiger bedient werden können.

"Wir packen alles neu an", erzählt der Vorsitzende des Vorstands. Derzeit läuft nur der Rettungsdienst für die Stadt gut. Das sind vier Rettungswagen, drei Krankenwagen und ein Notarzteinsatz-Fahrzeug. Man könne gar neue Kräfte rekrutieren.

Überhaupt findet es Ebbinghaus "sehr, sehr positiv", dass andere Hilfsorganisationen in dieser schwierigen Zeit keine Mitarbeitenden abwerben würden.

Die Kunden merken nichts von der schwierigen Finanzlage. Die Mitarbeitenden hingegen müssen mit der Situation umgehen. Nachdem man sich im Juni personell verändert habe, sei die Stimmung aber besser geworden. Auch die Kommunikation über die eigene Info-App werde geschätzt.

Vorläufiges Insolvenzverfahren des ASB Dortmund bis Ende August verlängert

Ob die personelle Veränderung damit in Zusammenhang steht, dass der einstige Geschäftsführer Oliver Buff nun nicht mehr im Impressum steht und der ASB gerade Beteiligter in einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist, dazu will Martin Ebbinghaus keine Stellung beziehen.

Das vorläufige Insolvenzverfahren ist bis Ende August verlängert worden, was weiterhin Luft verschafft. Eine Prognose will Martin Ebbinghaus nicht abgeben. Ende August wird also entschieden, wie es weitergeht.

Der betroffene ASB-Regionalverband hat seinen Sitz in Dortmund und Standorte in Dortmund, Menden und Sundern. Der ASB bietet laut Firmen-Internetseite den Hausnotruf an.

ASB Dortmund bietet Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligen-Dienst an

Desweiteren engagiert er sich unter anderem im Rettungs- und Katastrophenschutz, bei Erste-Hilfe- und Brandschutzhelfer-Kursen.

Neben den Mitarbeitenden sind auch viele Menschen im Ehrenamt aktiv. Zudem können Interessierte ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligen-Dienst beim ASB machen.

