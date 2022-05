Falsche Impfpässe: Festnahmen nach Großeinsatz im Rheinland

Düsseldorf. Nach einem Großeinsatz im Rheinland sind am Montagmorgen ein Mann und eine Frau festgenommen worden. Sie sollen Corona-Impfpässe gefälscht haben.

Mit knapp 200 Einsatzkräften hat die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Dienstag einen Großeinsatz gegen Urkundenfälscher durchgeführt. Insgesamt wurden 15 Objekte in Düsseldorf, Duisburg, Hilden, Solingen, Köln, Dinslaken und Erkrath durchsucht. Zehn Beschuldigte stehen im Verdacht, gemeinschaftlich gefälschte Bescheinigungen über Corona-Schutzimpfungen hergestellt zu haben. Die beiden Hauptbeschuldigten, eine 40-Jährige und ein 44-Jähriger wurden verhaftet.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden die Durchsuchungsmaßnahmen in zwölf Wohnräumen der insgesamt zehn Beschuldigten in den frühen Morgenstunden zeitgleich durchgeführt. Außerdem wurde eine Apotheke, ein Corona-Testzentrum und ein Kosmetikstudio durchsucht. Die Beschuldigten sollen sich zusammengeschlossen und in erheblichem Umfang gefälschte Bescheinigungen über Corona-Schutzimpfungen in Impfbücher eingetragen haben. Weiterhin sollen Sie, unter Nutzung der IT-Infrastruktur einer Apotheke und den entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten auf das Zertifikatsystem, „echte“ Impfzertifikate mit entsprechendem QR-Code hergestellt haben. Auf diese Weise soll sich die mutmaßliche Fälscherbande eine fortlaufende Einnahmequelle verschafft haben.

Impfbücher, Chargenetiketten, Arztstempel – Bundespolizisten stellen Beweismaterial sicher

Neben den Durchsuchungsbeschlüssen der 15 Objekte sowie der Untersuchungshaftbefehle gegen die zwei Hauptbeschuldigten sei durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein Beschluss zur Einziehung von Wertersatz in gesamtschuldnerischer Höhe von 132.000 Euro erwirkt worden, so die Bundespolizei. Dem Ermittlungsverfahren liege der Tatverdacht zugrunde, dass durch die Beschuldigten zahlreiche Straftaten im Zusammenhang mit der Fälschung von Impfnachweisen begangen wurden.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellte die Bundespolizei umfangreiches Beweismaterial sicher. Foto: Bundespolizei Düsseldorf

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, darunter 300 Impfbücher, circa 1.000 Chargenetiketten, zehn falsche Arztstempel, Datenträger und Mobiltelefone. Zudem wurden bisher insgesamt 45.000 Euro Bargeld sowie Sachwerte (z.B. hochwertige Armbanduhren) in Höhe von 15.000 Euro gepfändet. Bei einem Beschuldigten fanden die Bundespolizisten gefährliche Gegenstände und verbotene Waffen, darunter verschiedene Messer und ein Schlagring.

Durch die polizeilichen Maßnahmen sollen Täter- und Organisationsstrukturen aufgeklärt sowie rechtswidrig erlangte Vermögenswerte abgeschöpft werden. Die Ermittlungen sowie die Einsatzmaßnahmen sind zur Stunde noch nicht abgeschlossen.

