Corona-Impfung Impf-Rekord in NRW: So viele Corona-Impfungen gab’s noch nie

NRW. In der vergangenen Woche sind in NRW so viele Menschen gegen Corona geimpft worden wie noch nie – darunter auch mehr Erstimpfungen.

So viele Corona-Impfungen gab es in NRW noch nie: In der vergangenen Woche (29. November bis 5. Dezember) sind über 1,4 Millionen Impfdosen verteilt worden. Das hat das Gesundheitsministerium am Dienstag mitgeteilt.

Neben 1,2 Millionen Booster-Impfungen bekamen auch 250.000 Menschen Erst- und Zweitimpfungen. 80 Prozent der Impfungen holten sich die Geimpften bei ihrer Ärztin oder beim Arzt – den Rest gab es an Impfstationen, in Impfbussen oder bei anderen Impf-Aktionen der Städte und Kreise.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gibt sich begeistert: „Wenn ich mir anschaue, wie viele dezentrale Impfmöglichkeiten wir kurzfristig geschaffen haben, bin ich erneut beeindruckt.“. Er sei auch weiterhin überzeugt, dass die Schließung der Impfzentren richtig gewesen sei: „Impfungen über dezentrale, regionale Impfangebote zu den Menschen zu bringen war der richtige Schritt.“

Impfangebote in Kreisen und Städten von 100 auf 800 gestiegen

Von Anfang bis Ende November sei die Zahl der Impfangebote in Kreisen und Städten von 100 auf 800 gestiegen, erklärt das Ministerium. Darunter seien neben festen Impfstationen in ehemaligen Impfzentren, in Gesundheitsämtern oder in leerstehenden Gebäuden auch viele mobile Angebote und spontane, einmalige Impfaktionen mit Bussen auf Marktplätzen, vor Schulen und an Bahnhöfen, die je nach Bedarf vor Ort aktiviert werden.

