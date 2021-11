In Werl ist eine couragierte Helferin ausgeraubt worden – vom vermeintlichen Opfer. (Symbolbild)

Straßenraub Hilfsbereite Frau in Werl mit Messer verletzt und ausgeraubt

Werl. Ein Raub ist immer dreist, aber dieser in Werl sticht besonders heraus: Der Täter gaukelte eine Notlage vor – und raubte dann seine Helferin aus.

Sie wollte einfach nur helfen – und wurde dafür verletzt und beraubt: Eine Frau (41) aus Werl eilte am Montagabend einem Mann zur Hilfe, der auf dem Gehweg lag. Sie war gegen 18 Uhr mit dem Auto auf einer Straße in der Innenstadt unterwegs, als sie den Mann bemerkte. Da sie von einer Notsituation ausging, stieg sie aus und bot ihre Hilfe an.

Der Unbekannte aber sprang unvermittelt auf und fuchtelte mit einem Messer herum. Die hilfsbereite Frau bekam davon mehrere oberflächliche Schnitte ab. Dann rannte der Mann zu ihrem Auto, griff nach ihrer Handtasche und flüchtete. Eine erste schnelle Suche der Polizei blieb erfolglos.

Beschreibung des unbekannten Räubers aus Werl:

etwa 30 Jahre

etwa 180cm

schlaksig

gepflegt

helle Haut

roch intensiv nach Knoblauch

dunkle Kleidung, Kappe, Schal über dem Mund

Die Polizei bittet um Hinweise: 02922 / 91000

