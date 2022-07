Hausexplosion in Hemer fordert ein zweites Todesopfer

Hemer. Die Hausexplosion in Hemer hat ein zweites Todesopfer gefordert. Eine aus den Trümmern befreite 32-Jährige ist ihren Verletzungen erlegen.

Nach acht Stunden eingeklemmt unter Trümmern konnte eine 32-jährige Hemeranerin aus dem eingestürzten Haus an der Fichtestraße befreit werden. Seit Samstag kämpften die Ärzte um ihr Leben, jetzt kommt die traurige Nachricht: Die Frau ist ihren schwersten Verletzungen erlegen. Damit hat die Hausexplosion in Hemer das zweite Todesopfer gefordert. Ein ebenfalls in der Nacht befreiter 36-jähriger Mann schwebt weiter in Lebensgefahr.

Drei leicht verletzte Menschen und ein Schwerstverletzter konnten kurz nach der Detonation des Mehrfamilienhauses am Abend des 8. Juli gerettet werden. Eine 32 Jahre alte Frau und einen 36-jähriger Mann befreiten die Rettungskräfte in der Nacht zum Samstag unter schwierigsten Bedingungen. Bei dem Unglück am Freitagabend war eine 57 Jahre alte Frau ums Leben gekommen und konnte von den Rettungskräften am Samstagmorgen nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden.

Die Unglücksstelle in Hemer ist umzäunt und wird bewacht. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Die Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt gegen Unbekannt „wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion“, sagte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann. „Das ist ein ganz normaler Vorgang. Es gibt bisher keinerlei Hinweise darauf, dass es keine Gasexplosion war.“

Spurensuche am Unglücksort abgeschlossen

Der Trümmerberg wurde in den vergangenen Tagen . Gleichzeitig untersuchten Beamte der Kriminalpolizei die Unglücksstelle, auch Sachverständige waren involviert. Die Polizei beschlagnahmte und sicherte den Bereich.

Die Spurensuche durch Kriminalpolizei und Sachverständige am Unglücksort ist seit Mittwoch zunächst abgeschlossen. „In der Folge werden die gesicherten Spuren nun im Rahmen der Ermittlungstätigkeit ausgewertet, um Rückschlüsse auf die mögliche Ursache der Explosion zu erlangen“, teilt die Polizei mit. Entgegen anderer Darstellungen liegen der Polizei bislang keine Hinweise darauf vor, dass ein Flüssiggastank vor dem Haus am Tattag oder kurz davor befüllt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die letzte Befüllung bereits einige Monate zurück. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an.

