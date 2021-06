GrenzInfoPunkt berät über Arbeitschancen in Niederlanden

Aus den Niederlanden / Kreis Kleve. Noch auf der Suche nach dem perfekten Job? In den Niederlanden sind viele Arbeitgeber auch gegenüber deutschen Bewerbern sehr aufgeschlossen.

Wer auf der Suche nach seinem Traumjob ist, für den kann sich auch der Blick über die Grenze hinweg lohnen. Und das ist wörtlich gemeint: Denn in den Niederlanden bieten sich viele spannende Chancen. Im Vorfeld auftretende rechtliche, steuerliche und kulturelle Fragen können frühzeitig geklärt werden. Dabei unterstützt der GrenzInfoPunkt der Euregio Rhein-Waal, der regelmäßig kostenlose Online-Sprechstunden veranstaltet. Die nächsten Termine sind der 15. und 29. Juni 2021.

Wie gelange ich an eine offene Stelle? Wo muss ich künftig Steuern zahlen? Und vor allem welche? Wie verhält es sich mit Rente und Krankenversicherung? Antworten auf diese und viele weitere Fragen haben die Berater des GrenzInfoPunkts der Euregio Rhein-Waal. Am Dienstag, 15. Juni, werden sie von den Experten der Agentur für Arbeit und vom UWV unterstützt, während am Dienstag, 29. Juni, das BDZ – Bureau voor Duitse Zaken der Sociale Verzekeringsbank mit von der Partie ist.

„Welche Folgen eine Beschäftigung in den Niederlanden für einen persönlich und die Familie hat, lässt sich nicht pauschal sagen. Daher ist es wichtig, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen“, rät Carola Schroer, Beraterin beim GrenzInfoPunkt Rhein-Waal. „Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Darüber geben wir Grenzpendlern gerne Auskunft und beraten sie individuell.“ Nicht nur künftige, sondern auch aktuelle und ehemalige Grenzpendler können sich – ebenso wie Arbeitgeber, die Personal aus dem Nachbarland beschäftigen – jederzeit an den GrenzInfoPunkt Rhein-Waal wenden.

Die Online-Sprechstunden am 15. und 29. Juni finden jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Interessenten können vorab unter 02821/793079 oder per E-Mail an gip@euregio.org einen Termin vereinbaren. Auch außerhalb der Sprechstunden bietet der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal telefonische Beratungsgespräche an: montags bis donnerstags zwischen 8.30 und 16.30 Uhr.

