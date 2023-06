Einsatz in der City Giftige Stoffe in Dortmund? Feuerwehrleute tragen Atemschutz

Dortmund. In der Dortmunder Innenstadt rückt die Feuerwehr wegen eines strengen Geruchs in einem Haus aus. Sie birgt verschiedene verdächtige Behälter.

Was riecht so merkwürdig am Brüderweg mitten in der Dortmunder Innenstadt? Die Feuerwehr rückte, gesichert mit Atemschutzgeräten, Freitagvormittag aus. Zeitweise waren insgesamt bis zu 35 Kräfte im Einsatz.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses mit Geschäft im Erdgeschoss waren wohl Gegenstände einer Wohnungsauflösung gelagert - darunter auch verschiedene, streng riechende Behälter. Vorsichtshalber ging die Feuerwehr unter Atemschutz in den Keller und brachte die riechenden Behältnisse auf die Straße.

Feuerwehr in Dortmund – das könnte Sie auch interessieren:

Die Behälter wurden dann einer Fachfirma übergeben, die diese entsorgen kann. Der Einsatz dauerte laut Lagedienst der Feuerwehr von kurz nach zehn Uhr bis zwölf Uhr mittags. Benachrichtigt wurden die Einsatzkräfte von der Polizei.

Um wie viele Behälter handelte es sich? Was waren das für Behälter und was war drin? Zu diesen Fragen konnte man beim Lagedienst der Feuerwehr Freitagmittag keine Angaben machen.

(JaK)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen