Gefragte Roadshow übers Universum stoppt in Dortmund

Für fünf Tage Mitte August 2023 dreht sich am Dortmunder U alles ums Weltall. Die Roadshow "Universe on Tour" legt einen Stopp in Dortmund ein.

Dortmund. Am Dortmunder U macht Mitte August "Universe on Tour" Halt. Mit der Nachtlichter-App können Interessierte Lichtverschmutzung dokumentieren.

Ihr Wissen über den Sternenhimmel können Besucher vom 16. bis 20. August bei der Roadshow "Universe on Tour" erweitern. Die mobile Ausstellung des Bundesforschungsministeriums stoppt nahe des Dortmunder U, am Park der Partnerstädte in der Innenstadt.

Eine Ausstellung, Vorträge zu spannenden Forschungsfeldern, eine App zum Mitmachen und ein mobiles Planetarium erwartet die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist frei.

Die mobile Planetariumsshow scheint begehrt zu sein. Online kann man keine Zeitslots mehr buchen (Stand 10. August).

Show übers Universum in Dortmund beschäftigt sich mit Luftverschmutzung

Die Ausstellung im zweiten Zelt kann jedoch unabhängig von der Show und ohne Anmeldung besichtigt werden. Um Licht als Träger von Informationen und um die Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf die Umwelt geht es bei der Ausstellung.

Selbst Quellen von Verschmutzung durch künstliches Licht kann man mit der Nachtlicher-App dokumentieren. Die Initiatorinnen und Initiatoren der App laden am Samstag, 19. August, 20 Uhr, zum so genannten "Light Walk" ein. Treffpunkt ist vor dem Ausstellungszelt. Bei schlechtem Wetter fällt der "Light Walk" allerdings aus.

So sieht es im Ausstellungszelt der Roadshow "Universe on Tour" aus, die im August 2023 nach Dortmund kommt. Foto: BMBF / Wissenschaftsjahr 2023, Bundesfoto, Christina Czybik

Für die Gratis-Vorträge am Abend, immer um 20 Uhr, kann man sich noch anmelden (Stand 10. August):

Mittwoch, 16. August: Quallen im Weltall - Sternentstehung und Magnetfelder außerhalb von Galaxien

Donnerstag, 17. August: Shielded by the Wind: Die Heliosphäre und das Leben auf der Erde

Freitag, 18. August: Im Schatten des Lichts: Neue Daten enthüllen das Ausmaß der nächtlichen Beleuchtung

Samstag, 19. August: Der Blick ins Universum – neue Teleskope für die Astronomie

Die Roadshow ist bis September in insgesamt 15 deutschen Städten unterwegs. Seit dem Start im Mai haben laut Bundesforschungsministerium 25.000 Menschen die Roadshow besucht. In NRW macht sie nach Dortmund noch in Bielefeld Halt (6. bis 10. September). Dort kann man derzeit (Stand 10. August) auch noch Plätze für die halbstündige Planetariumsshow buchen.

Roadshow übers Weltall in Dortmund für Kinder ab zehn Jahren

"Universe on Tour" richtet sich an Jugendliche, Erwachsene und Kinder ab cirka zehn Jahren.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag: 9 bis 22 Uhr

Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Viele weitere Infos zu der Universums-Roadshow gibt es beim Bundesforschungsministerium. Mehr über das Mitmach-Projekt "Nachtlichter-App" gibt es auf der Internetseite nachtlicht-buehne.de. (red)

