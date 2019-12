Gebäude in Unna geräumt - Briefe mit verdächtigem Pulver

In Unna wurden zwei Briefe mit verdächtigem Pulver verschickt.

Unna. Briefe mit verdächtigem Pulver haben in Unna für einen Großeinsatz gesorgt. Adressiert waren sie an einen Verlag und einen Radiosender.

Ein Brief mit verdächtigem Pulver hat in Unna einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Das mehrstöckige Verlagsgebäude des „Hellweger Anzeigers“ sei am Dienstag evakuiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Zeitung berichtete nach dem mehrstündigen Einsatz, es habe sich um Waschmittel gehandelt. Alle Mitarbeiter hatten das Gebäude verlassen müssen, es war weiträumig abgesperrt worden.

Aus den Umschlägen rieselte weißes Pulver

Eine Taskforce der Dortmunder Feuerwehr traf am Nachmittag ein, um das Pulver vor Ort zu untersuchen. Zunächst war völlig unklar, um welche Substanz es sich handelte. Eine Mitarbeiterin des Verlags hatte das Kuvert geöffnet und einen Notruf getätigt.

Auch bei einem Radiosender tauchte nach Polizeiangaben ein Briefumschlag auf, aus dem beim Öffnen weißes Pulver rieselte. Ein Mitarbeiter des Senders informierte am Dienstagnachmittag die Behörden. Die Feuerwehr eilte zur Einsatzstelle. Eine Untersuchung dieses Pulvers habe ebenfalls ergeben, dass es sich um eine ungefährliche Substanz handelt. (dpa)