Flughafen-Kontrollen: Wartezeiten wegen zu viel Handgepäck?

Wartende Reisende stehen zum Start der Herbstferien an den Sicherheitskontrollen an. Mit dabei: viel Handgepäck. Laut Bundesinnenministerium einer der Gründe für lange Wartezeiten.

Düsseldorf/Berlin. An Airports wie Düsseldorf kommt es oft zu langen Wartezeiten. Laut Innenministerium tragen Passagiere daran Mitschuld wegen ihres Handgepäcks.

Die Bundespolizei und private Dienstleister stehen seit Langem in der Kritik für die mangelhafte Organisation an den Sicherheitskontrollen. So gab es auch zum Start der Herbstferien am Freitag am Düsseldorfer Flughafen lange Wartezeiten und Schlangen bis in die Flughalle hinein. Nach Ansicht des Bundesinnenministeriums (BMI) seien aber zum Beispiel auch die Passagiere mit Schuld an den langen Wartezeiten, de sie mehr Handgepäck mitbrächten.

Die Leute hätten immer mehr Handgepäck dabei, wie eine Ministeriumssprecherin der NRZ-Redaktion mitteilt. Die vermehrte Mitnahme von Handgepäck verlängere eben auch die Kontrollen, heißt es. Zudem komme es in Düsseldorf lediglich „punktuell“ zu längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen.

Jedoch verweist das BMI auch darauf, dass Wartezeiten verkürzt werden könnten, wenn mehr Personal für die Kontrollen eingestellt werden würde. Hierfür seien die privaten Dienstleister zuständig. Am Frankfurter Flughafen derweil erprobe man ab Januar die Übernahme der Kontrollen durch den Flughafenbetreiber – unter Aufsicht der Bundespolizei. Auch andere Flughafenbetreiber hätten bereits Interesse an dem Test gezeigt, so das Innenministerium.

