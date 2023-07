Feuer versperrt in Dortmund Fluchtweg aus Wohnung

Zwei Menschen können in Dortmund nicht mehr aus ihrer Wohnung fliehen, weil es im Treppenhaus brennt. Die Feuerwehr muss sie per Drehleiter retten (Symbolfoto).

Dortmund. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Dortmunder Nordstadt wütet Mittwochnacht ein Feuer. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Zwei Menschen sind in der Nacht zu Mittwoch (5. Juli) in ihrer Wohnung gefangen gewesen. Im zweiten und dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße war jeweils in den Abstellräumen im Treppenraum ein Feuer ausgebrochen. Der Fluchweg übers Treppenhaus war somit versperrt.

Die Polizei nahm am Mittwoch die Ermittlungen auf. Die Ursache für den Brand ist noch ungeklärt. Wer Hinweise geben oder verdächtige Beobachtungen am Brandort melden kann, soll sich bitte an die Polizei wenden unter der Telefonnummer 0231/132 74 41.

Die Feuerwehr fuhr gegen halb drei Uhr nachts zu dem Einsatz in der Dortmunder Nordstadt. Als sie ankam, machten sich bereits zwei Menschen im dritten Obergeschoss bemerkbar. Sie konnten die Wohnung nicht mehr verlassen und mussten von außen mit einer Drehleiter gerettet werden. Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung mussten die 56-Jährige und der 19-Jährige ins Krankenhaus.

Zeitgleich gingen die Einsatzkräfte ins Gebäude hinein, um das laut Feuerwehr "massive Brandereignis im Treppenraum" zu bekämpfen. Zudem weitete sich der Brand auf die Dachgeschosswohnung aus. Der Feuerwehr gelang es nach cirka einer Stunde, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Auch das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Weitere anderthalb Stunden dauerten die Nachlöscharbeiten.

46 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach Angaben der Feuerwehr zu dem Einsatz ausgerückt. (red)

