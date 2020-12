Der Mund-Nasen-Schutz wird auch bei eventuellen Reisen in 2021 ein Begleiter von Urlaubern sein.

Freie Zeit Urlaubsplanung 2021: Die Ferien und Feiertage in NRW

Essen. Im Jahr 2021 werden die wenigstens eine weite Reise planen. Die Urlaubstage und Ferien wollen aber trotzdem verplant sein. Die Übersicht für NRW.

Das neue Jahr kommt und damit auch die Urlaubsplanung. Wie fallen die Feiertage in NRW 2021? Wo lohnt es sich, einen Brücktag zu nehmen? Wann sind die Schulferien geplant? Die Antworten finden Sie in diesem Artikel.

Die Weihnachtsferien beginnen aufgrund der Corona-Pandemie bereits etwas früher als ursprünglich geplant. Der letzte Schultag ist der 18. Dezember. Im neuen Jahr soll der Unterricht in NRW am Montag, 11. Januar 2021, wieder beginnen.

Die zweiwöchigen Osterferien beginnen am Montag, 29. März, und enden am Samstag, 10. April. Der Ostersonntag fällt im kommenden Jahr auf den 4. April.

Der Tag der Arbeit (1. Mai) bringt einigen Beschäftigen wohl keinen zusätzlichen freien Tag, da er in 2021 ein Samstag ist. Kurz darauf folgt aber Christi Himmelfahrt am Donnerstag, den 13. Mai.

Feiertage in NRW 2021 im Überblick

Karfreitag: 2. April (Freitag)

Ostermontag: 5. April (Montag)

Tag der Arbeit: 1. Mai (Samstag)

Christi Himmelfahrt: 13. Mai (Donnerstag)

Pfingstmontag: 24. Mai (Montag)

Fronleichnam: 3. Juni (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober (Sonntag)

Allerheiligen: 1. November (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember (Samstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember (Sonntag)

An Pfingsten haben Schulkinder zusätzlich zum gesetzlichen Feiertag (Montag, 24. Mai) auch am Dienstag (25. Mai) frei. In der darauf folgenden Woche ist der Donnerstag (3. Juni) ein Feiertag, Fronleichnam. Traditionell ist der Freitag hier auch ein Brückentag.

Urlaub am Strand, wie hier in Bucht von Paguera auf Mallorca, fühlt sich momentan sehr weit weg an. Das Foto entstand im Juli 2020. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu (Archiv)

Danach geht es noch mal in den Endspurt, bevor am 5. Juli (Montag) die Sommerferien beginnen. Der erste Schultag ist nach sechs Wochen der 18. August (Mittwoch).

Schulferien in NRW 2021 im Überblick

Weihnachtsferien : Montag, 21. Dezember 2020 bis Freitag, 8. Januar 2021 (verlängert)

: Montag, 21. Dezember 2020 bis Freitag, 8. Januar 2021 (verlängert) Osterferien : Montag, 29. März bis Samstag, 10. April

: Montag, 29. März bis Samstag, 10. April Sommerferien : Montag, 5. Juli bis Dienstag, 17. August

: Montag, 5. Juli bis Dienstag, 17. August Herbstferien : Montag, 11. Oktober bis Samstag, 23. Oktober

: Montag, 11. Oktober bis Samstag, 23. Oktober Weihnachtsferien: Freitag, 24. Dezember 2021 bis Samstag, 8. Januar 2022

Etwas ärgerlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt in 2021 auf einen Sonntag. Allerheiligen (1. November) wiederum ist ein Montag.

Die Herbstferien starten am Montag, 11. Oktober. 14 Tage später, am 25. Oktober, müssen die Schülerinnen und Schüler zurück in den Unterricht.

Bleibt es bei der aktuellen Planung, dann kommt Weihnachtsstimmung in 2021 erst recht spät auf: Der offiziell erste Ferientag ist der 24. Dezember, ein Freitag. Die Schule startet dann wieder am Montag, 10. Januar 2022.

Zum Schluss beantworten wir noch drei häufige Fragen zum Thema Urlaub:

Wie viele Tage Urlaub stehen mir im Jahr zu?

Allen angestellten Personen stehen im Jahr mindestens 24 Werktage gesetzlicher Urlaub zu. Für den vollen Anspruch muss die Person mindestens sechs Monate in dem Unternehmen angestellt sein.

Darf ich Resturlaubstage mit ins neue Jahr nehmen?

Im Bundesurlaubsgesetz heißt es dazu: „Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen.“ In dem Fall muss der Urlaub bis zum 31. März genommen werden.

Was ist, wenn ich während des Urlaubs krank werde?

Die durch Krankheit nicht zur Erholung genutzten Urlaubstage werden nicht vom Jahreskontingent abgezogen. Dafür braucht die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer jedoch ein ärztliches Attest.