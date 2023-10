Fahrrad.de im Dortmunder Indupark droht die Insolvenz

Dortmund. Die Muttergesellschaft Internetstores ist in finanzieller Schieflage. Reklamationen und Retouren werden bei Fahrrad.de derzeit nicht bearbeitet.

Ist das Geschäft Fahrrad.de im Dortmunder Indupark bald Geschichte? Während der Corona-Phase florierten Fahrradläden, doch nun scheint es bei der Fahrrad.de-Filiale in Dortmund düster auszusehen, wie die Ruhrnachrichten berichten.

Internetstores GmbH, die Stuttgarter Mutter von Fahrrad.de, hat laut dem Branchen-Magazin "Textilwirtschaft" die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt.

Einschränkungen für Kunden bei Fahrrad.de in Dortmund

Auf der Website von Fahrrad.de gibt es Informationen zu "Aktuellen Einschränkungen":

Bestellungen verspäteten sich gerade

Reklamationen und Retouren könnten vorübergehend nicht bearbeitet werden

Der Fahrrad-Aufbau-Service könne gerade nicht angeboten werden

Vermutlich spätestens am 27. Oktober gebe es neue Informationen

Die Dortmunder Filialleitung hüllt sich nach Angaben der Ruhrnachrichten in Schweigen.

Fahrrad.de hat bundesweit sechs Filialen - in NRW neben der in Dortmund auch eine in Düsseldorf. Die Mutter Internetstores GmbH gehört zu Signa Sports United, die ebenfalls in finanzieller Schieflage ist.

Signa Sports United wiederum ist die Sportartikelsparte der Signa-Gruppe von René Benko - Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof. Die Galeria-Filiale in Dortmund sollte im Zuge der Galeria-Insolvenz zuerst geschlossen werden. Doch dann kam im Mai dieses Jahres die Rolle rückwärts und Galeria am Westenhellweg in Dortmund war gerettet. (JaK/mit dpa)

