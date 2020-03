Eurojackpot: 90-Millionen-Gewinner aus NRW hat sich gemeldet

Münster. Einen Monat nachdem der Eurojackpot in NRW geknackt wurde, hat sich jetzt der Gewinner gemeldet. Er oder sie bat um höchste Diskretion.

90 Millionen Euro gewinnen? Wer würde sich das nicht erträumen! Im Münsterland wurde dieser Traum jetzt beim Eurojackpot wahr. Und einiges deutet darauf hin, dass der Gewinner - oder die Gewinnerin - sich erstmal klar darüber werden musste, was ein solcher Geld-Gewinn bedeutet. Zumal es der bis dato höchste Lotteriegewinn in NRW ist, teilte am Montag das Unternehmen WestLotto mit.

Der Eurojackpot war bereits am 7. Februar geknackt worden. Doch der Gewinner/die Gewinnerin hatte sich erst nach einem Monat bei WestLotto in Münster gemeldet. Wie die Westdeutsche Lottogesellschaft mitteilte, sollten die 90 Millionen Euro noch am Montag überwiesen werden.

WestLotto sicherte Glückspilz strengstes Stillschweigen zu

Details zur Person mochte man bei WestLotto allerdings nicht bekannt geben: Man habe ein streng vertrauliches Gespräch geführt. Der Gewinner - oder die Gewinnerin - habe dabei darum gebeten, zu Identität, Geschlecht und Zukunftsplänen „strengstes Stillschweigen“ zu wahren, berichtete WestLotto.

Laut WestLotto war die Spielquittung am 4. Februar im Münsterland abgegeben worden, für 18,50 Euro Spieleinsatz.

Drei „Goldene Regeln“ für „Lotto-Großgewinner“

Der Gewinn lag sogar noch deutlich über den 76,8 Millionen Euro, die ein Spieler aus dem Rhein-Sieg-Kreis im April 2016 beim Eurojackpot gewonnen hatte. Damals gab man bei WestLotto drei „Goldene Regeln“ kund, die Gewinner angesichts beherzigen sollten:

Lotto-Großgewinner sollten Ruhe bewahren und Stillschweigen über einige Wochen.

und Stillschweigen über einige Wochen. Millionengewinner sollten sich, noch bevor sie das Geld erhalten, bei seriösen Instituten in Finanzdingen beraten lassen, und

sie sollten keine überstürzten Entscheidungen treffen.

„Nach der ersten Freude über einen Millionengewinn folgt bei Lottogewinnern in der Regel eine Art positiver Schock“, sagt damals WestLotto-Sprecher Axel Weber: „Sie haben plötzlich das Gefühl, dass sie eine Herausforderung bewältigen müssen“. Das Leben, sagt Weber, „steht plötzlich vor einer ungeahnten Wende“. Vor allem bei einem Rekordgewinn wie dem vom Eurojackpot gelte es für Gewinner, „sich Fragen zu beantworten: Was ist für mich wichtig im Leben, was will ich mit meinem Leben machen?“

>> Info: Die Gewinnchancen beim Eurojackpot stehen 1 zu 95 Millionen. Es gilt, fünf aus 50 Ziffern anzukreuzen und 2 aus 10 der sogenannten Eurozahlen. Wer sieben richtige Zahlen hat, knackt den Jackpot. (dae)