Dortmund: 16-Jähriger soll Autos und Lkw aufgebrochen haben

Dortmund. Wie lange wäre ein nächtlicher Diebeszug in Dortmund wohl noch weitergegangen, wenn nicht zwei aufmerksame Zeugen die Polizei gerufen hätten?

Die Polizei Dortmund hat in der Nacht zu Freitag (14.7.) einen 16-Jährigen in Dortmund-Wambel aufgegriffen. Der Jugendliche saß auf dem Fahrersitz eines VW. Auf dem Beifahrersitz lagen ein Schraubendreher, ein Messer und ein Stabfeuerzeug. In seiner Tasche fanden die Polizisten ein Navi. Nach ersten Erkenntnissen stamme das Navi aus dem VW, berichtet die Polizei.

Auch an einem Kia, der in der Nähe des VW stand, soll sich der 16-Jährige zu schaffen gemacht haben. Und ein aufgebrochener Sattelzug in der Straße "Am Gottesacker" kommt als weitere "Station" der nächtlichen Diebestour in Frage.

Zwei Zeugen hatten Verdächtiges an der Einmündung "Auf dem Hohwart"/Britischer Weg beobachtet und die Polizei gerufen. "Am Gottesacker" ist ganz in der Nähe der beiden anderen Straßen.

Die Polizei ermittelt nun. Auf den 16-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen zu. (red)

