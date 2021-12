Bus und Bahn fahren soll mit „eezy“ ganz leicht werden

An Rhein und Ruhr. Mit einem landesweiten elektronischen Nahverkehrstarif sollen vor allem Gelegenheitsfahrer zum Umstieg in Bus und Bahn bewegt werden.

Auch als Gelegenheitsnutzer ohne Tarifabitur einfach Bus und Bahn fahren: Das soll ein neues elektronisches Ticket für NRW möglich machen. „Eezy.NRW“ heißt der Tarif, der über die jeweiligen Apps der Verkehrsverbünde zugänglich werden soll – stufenweise in den nächsten Wochen und Monaten. Derzeit ist der neue Tarif beispielsweise über die App „Mobil.nrw“ buchbar hieß es. Auch über die VRR-App wird das angeboten.

Pro Fahrt werden im VRR künftig 25 Cent pro Kilometer Luftlinie berechnet, zuzüglich eines Grundpreises von 1,50 Euro. Wer den VRR verlässt, zahlt einen etwas höheren Grundpreis von 1,60. Die Preisberechnung läuft allerdings im Hintergrund – der Preis wird dem Kunden vorher in der App vorgerechnet.„Ich bin sehr beeindruckt“, so NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU). Sie betonte: Eezy ist ein zusätzliches Angebot zusätzlich zu den klassischen Tarifen und soll diese ergänzen, nicht ersetzen.

„Eezy.nrw ist die fortschrittlichste IT die je für Bus und Bahn entwickelt wurde“, so Brandes. „NRW ist damit das erste Bundesland mit einem bundesweiten E-Tarif. Das soll dazu beitragen, .“

Ein- und Auschecken bei den Fahrten

Schon in der Vergangenheit hatte der VRR einen eigenen elektronischen Tarif angeboten, diese Tarife sollen in die neue Preislogik integriert werden. Die Grund- und Kilometerpreise unterscheiden sich in den einzelnen Verkehrsverbünden geringfügig. Auch bei dem Eezy-Tarif ist es möglich, Mitfahrer hinzu zu buchen oder ein Fahrrad mitzunehmen und gegen 50 Prozent Aufpreis die Erste Klassik zu nutzen.

Bei Fahrten in ganz NRW gilt eine Preisobergrenze von 30 Euro binnen 24 Stunden. Fernzüge können in dem Nahverkehrstarif prinzipiell nicht genutzt werden. Nutzer des neuen Tarifs müssen sich vor Start der Fahrt in der App einchecken und am Ende ihrer Fahrt auch wieder auschecken. Zuvor kann sich der Kunde den Fahrpreis berechnen lassen, zudem muss der Kunde eine Lastschriftgenehmigung oder seine Kreditkarte hinterlegen – und seinen Fahrtweg über GPS verfolgen lassen. Auch die bisher in die VRR-Tarife integrierten Ziele in den Niederlanden, also beispielsweise Arnheim, Nimwegen und Venlo lassen sich bei der Fahrt mit dem neuen Eezy-Tarif erreichen.

