Braunweißer "Brutus" aus Unna: Vermisster Hund ist wieder da

Unna. Eine Halterin aus Unna hatte ihren braunweißen Shih Tzu-Malteser-Mix "Brutus" vermisst. Eine Rentnerin hat den Hund nun gefunden.

Die Halterin und ihr Rüde "Brutus" sind wieder vereint: "Eine 68-jährige Dortmunderin hat den Hund am Montagnachmittag gegen 16 Uhr beim Joggen angeleint an einem Baum an der Ruhr in Schwerte gefunden", teilt die Polizei Unna per Pressemitteilung mit.

Braunweißer "Brutus" aus Unna: Vor Edeka-Markt angeleint

Der 13 Jahre alte Rüde sei am Samstag vor dem Edeka-Markt an der Bahnhofstraße angeleint gewesen, zehn Minuten später sei der Hund nicht mehr dort gewesen, gab die Halterin gegenüber der Polizei an. Sie schloss aus, dass der gechipte Vierbeiner weggelaufen sei, denn dies habe er "noch nie getan", wie die Beamten schrieben.

