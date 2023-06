Boot MZL Lachs der Marine kann in Duisburg besichtigt werden

Das Mehrzweck-Landungsboot MLZ „Lachs" (L 762) der Marine fährt auf NRW-Tour den Rhein hinauf und legt auf dem Rückweg auch in Duisburg an.

Duisburg. Nach U17 fährt erneut ein Marine-Schiff auf dem Rhein: Das Landungsboot Lachs ist am Donnerstag in Duisburg zu sehen – und später zu besichtigen.

Nach der die Mitte Mai Tausende Schaulustige an den Strom lockte, gibt’s dieser Tage in NRW erneut ein ungewöhnliches Boot der Bundeswehr auf dem Rhein zu sehen: Das MZL Lachs ist das letzte Mehrzwecklandungsboot der Deutschen Marine. Es wird Duisburg voraussichtlich an Fronleichnam, am Donnerstagmittag, 7. Juni, auf dem Weg von Emmerich nach Düsseldorf passieren. Auf dem Rückweg rheinabwärts kann L 762 sogar zwei Tage lang in Duisburg besichtigt werden.

Die Besatzung empfängt Interessierte nach Angaben der Bundeswehr zum „Open Ship“ in Duisburg am Samstag, 17. Juni, und am Sonntag, 18. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Liegeplatz: am (Adresse: Richard-Hindorf-Platz 1, 47119 Duisburg).

Zuvor kann man in Düsseldorf (Samstag, 10. Juni, 10–17 Uhr), Bonn (12. Juni, 10–15 Uhr) und Köln (14. Juni, 10–15 Uhr) aufs Boot, nach dem Duisburg-Aufenthalt noch in Emmerich (Dienstag, 20. Juni, 10–17 Uhr).

Mehrzwecklandungsboot MZL Lachs (L 762) in Duisburg: Abschiedstour und Bundeswehr-Karriere-Check und

Es gibt mehrere Anlässe für die NRW-Rheinfahrt:

Die im Juni 1848 gegründete Marine feiert ihren 175. Geburtstag .

. Das MZL Lachs – Patenschiff der Stadt Gladbeck – ist außerdem auf Abschiedstour : Das letzte Mehrzwecklandungsboot der Deutschen Marine wird voraussichtlich 2024 außer Dienst gestellt.

: Das letzte Mehrzwecklandungsboot der Deutschen Marine wird voraussichtlich 2024 außer Dienst gestellt. Die Marine ist drittens auf Rekrutierungstour: Beim „Marine Karrierecheck“ an Bord können sich Interessierte über den Dienst bei der Marine informieren, Soldatinnen und Soldaten sowie Taucher geben Auskunft. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Interessierte sowie andere Besucherinnen und Besucher bekommen an Bord auch Schiffsmodelle, Rettungsmittel und die Unterwasser-Drohne Seefuchs zu sehen. Kinder bis 14 Jahre können nur in Begleitung eines Erwachsenen aufs Boot.

Die fast 40 Meter langen und knapp acht Meter breiten Schiffe dieser sogenannten Barbe-Klasse 520 wurden für Landungsoperationen in Nord- und Ostsee konzipiert. Sie konnten im küstennahen Bereich Soldaten und bis zu drei große Panzer transportieren. (pw)

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Ende April startet die letzte große Reise: In Kiel wird das U-Boot mit einem 900-Tonnen-Kran auf ein see- und flusstaugliches Schwimmponton geladen. Foto: Frank Molter / dpa

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Gebaut wurde U17 bei der Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) in Kiel. Von hier aus startet das Unterseeboot U17... Foto: Axel Heimken / AFP

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an ...auch seine letzte Fahrt. Zuerst wird es durch den Nord-Ostsee-Kanal entlang der Nordseeküste nach Rotterdam geschifft. Foto: Axel Heimken / AFP

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Von dort aus geht es durch die Niederlande auf der Waal wieder zurück nach Deutschland und dann über den Rhein vorbei an Duisburg, Köln, dem Deutschen Eck in Koblenz und der Loreley bis nach Speyer. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer / Handout

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Die U17 soll am Ende der Reise als Exponat ins Technik-Museum in Sinsheim ausgestellt werden. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Knapp 50 Meter lang und 500 Tonnen schwer ist das U17. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer / Handout

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Nach Atlantikfahrten und Tauchgängen bis in 100 Meter Tiefe, tritt der Koloss nun seine letzte Fahrt an. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Dort wird die Dauerleihgabe der Bundesmarine künftig ausgestellt sein. Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Technikbegeisterte Zuschauer können die Fahrt vom Ufer aus beobachten. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Um das U-Boot als Kriegsgerät unbrauchbar zu machen, wurden es mit Löchern versehen und kann daher nicht mehr selbst schwimmen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Auf dem Ponton schippert es den Rhein entlang. Geplant ist eine 10-tägige Tour. Am 17. Mai erreicht der Transport Speyer. Dort wird das U-Boot auf Lkw verladen und... Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an am 21. Mai geht es dann über die Straße von Speyer nach Sinsheim. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Bis zu 23 Mann Besatzung konnten auf dem U-Boot Platz finden. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an In Dienst gestellt wurde die U17 am 28. November 1973. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Seit seiner Außerdienststellung hatte das U-Boot im Marinearsenal in Wilhelmshaven gelegen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Einen besonders eindrucksvollen Anblick haben die Besucher, die auf Brücken stehen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an So wie hier in Rees. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an In Bimsen bei Kleve beobachten Zuschauer das Gespann. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Auf der Promenade in Rees warten viele um den außergewöhnlichen Transport zu bestaunen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Das U-Boot zieht an der Duisburger Industrie-Kulisse vorbei. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Wesel Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an An der Promenade... Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an ...hunderte Zuschauer warteten in Wesel. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Unter der Weseler Rheinbrücke. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Einfahrt in den Duisburger Hafen... Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an ...an der Anlegestelle an der Mercator Insel wird das Boot über Nacht ankern. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Auch in Duisburg zieht der U-Boot-Transport viele Zuschauer ans Rheinufer. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Das U-Boot beendet seine Fahrt in Duisburg. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Um 6 Uhr am Samstagmorgen, so der Plan,... Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an ...soll die nächste Etappe in Richtung Köln starten. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Transport über den Rhein- U-Boot U17 steuert Museum an Gute Fahrt! Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

