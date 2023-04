Blitzermarathon: Studie findet keine nachhaltige Wirkung

Ruhrgebiet. Ein fünftägiger Blitzermarathon soll Raser und Raserinnen disziplinieren. Eine Studie bestätigt, dass das funktioniert - bis der Marathon endet.

Wissenschaftliche Studien schaffen es ja ausgesprochen selten ins Fernsehen. Aber die Untersuchung zweier Ökonomen zu den Auswirkungen von Blitzermarathons hat es geschafft. Sie bewirken, so die Frage, dass a) „die Stellen langfristig umfahren werden“, b) „der positive Effekt schnell verpufft“ oder c) „die ÖPNV-Zahlen deutlich steigen.“

Richtig ist b: Die Wirkung verpufft schnell. Seltsam ist nur, dass die Quiz-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ war. Denn das weiß doch jeder.

Allein in Essen wurden im letzten Jahr 196.000 Tempoverstöße registriert

Noch bis einschließlich Freitag wird die Polizei verstärkt das Tempo kontrollieren.

Am gestrigen Montag haben zahlreiche Polizeibehörden in NRW wieder einen Blitzermarathon begonnen, Bis Freitag soll im Zuge eines europaweiten Marathons vor allem in der Nähe von Schulen, Kitas und Heimen geblitzt werden, wer zu schnell fährt. Es gehe, so die Begründung, nicht ums Geldverdienen, sondern um die Einhaltung von Tempolimits, um die Verkehrssicherheit, um Menschenleben.

Die Polizei und die Stadt Essen etwa registrierten ganz ohne Großaktion im Jahr 2022 zusammen mehr als 196.000 Tempo-Verstöße. Bei 50 schweren Unfällen seien die Verursacher zu schnell gefahren. Anfang 2022 hatte die Essener Polizei bei verstärkten Kontrollen an 36 Tagen 2736 Verstöße festgestellt. In 49 Fällen prüfte sie, ein Fahrverbot zu verhängen.

GdP: Deutschland ist bei Bußgeldern der Discounter

Blitzermarathons hatte der damalige NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) in den 10er-Jahren mehrfach bestellt und damit Kritik unter anderem der „Gewerkschaft der Polizei (GdP)“ auf sich gezogen: Die Ergebnisse seien nicht nachhaltig, der Aufwand sei zu hoch, wichtige Aufgaben blieben liegen. Heute hört sich das etwas anders an.

„Eine Woche ist besser als ein Tag“, sagt er GdP-Landesvorsitzende Michael Mertens: Die Leute führen dann aus Angst vor einem Bußgeld disziplinierter. Allerdings sei Deutschland der große Discounter, was die Höhe von Bußgeldern angeht: „Wer in Europa bei einem Verkehrsverstoß erwischt wird, wünscht sich, dass er in Deutschland erwischt wird“, sagt Mertens.

Kurioserweise haben Blitzermarathons eine Wirkung, bevor sie stattfinden

Kritik am Blitzermarathon kommt am Montag von Marc Lübke, dem innenpolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion: Er forderte „unangekündigte Geschwindigkeitsmessungen statt Showaktionen“. Blitzermarathon sei angesichts der Überlastung der Polizei „geradezu irrsinnig“.

Die Studie aus Passau jedenfalls kommt zu dem Ergebnis, dass nach dem Ende eines Blitzmarathons Fahrer und Fahrerinnen sofort wieder fahren wie zuvor. Kurioserweise gibt es aber eine Wirkung vorab: Schon Tage vor einem Blitzermarathon führen die Leute langsamer, „weil sie in den Medien davon gehört haben, aber nicht ganz sicher sind, wann er stattfindet“.

Blitzer-Standorte ab dem 17. April auf einen Blick:

Unter anderem die Polizei Bochum beteiligt sich am Blitzermarathon: „Unsere Aktionen werden gezielt an Gefahrenpunkten wie Schulen, Kindergärten oder Alteneinrichtungen durchgeführt“, betont Polizeisprecher Frank Lemanis.

Auch Essen wird zum heißen Pflaster für Raser: Wie Matthias Werk, Sprecher der Essener Behörde, am Dienstag berichtete, werden in dieser Woche alle verfügbaren Kräfte des Verkehrsdienstes die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit auf den innerstädtischen Straßen überwachen.

Die Stadt Dinslaken: Alleestraße, Althoffstraße, Averbruchstraße, Buchenstraße, Duisburger Straße, Eppinkstraße, Gärtnerstraße, Hedwigstraße, Hohlstraße, Holtener Straße, Hühnerheide, Landwehrstraße, Ober-Lohberg-Allee, Rotbachstraße, Schillerstraße, Zum Fischerbusch.

Auch die Polizei Herne führt Radarkontrollen durch - in den Stadtteilen Crange, Böring, Wöhlinghausen, Wanne und Unser Fritz.

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 17. bis 21. April ebenfalls Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung an.

