Bei der Gesamtschule in Dortmund-Brünninghausen sind Drohanrufe eingegangen. Daraufhin rückte die Polizei mit vielen Einsatzkräften aus (Symbolbild).

Großer Polizeieinsatz Anonyme Anrufe - Gesamtschule in Dortmund Gewalt angedroht

Dortmund. Die Polizei Dortmund ist nach Brünninghausen ausgerückt, um Schülerinnen und Schüler zu schützen. Doch nun läuft der Schulbetrieb wieder.

Zwei Anrufe beim Sekretariat der Gesamtschule in Dortmund-Brünninghausen und beim Polizeinotruf haben Donnerstagvormittag (26.10.) gegen elf Uhr für Aufregung gesorgt. Der unbekannte Anrufer hatte der Schule mit Straftaten gedroht, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei rückte mit vielen Einsatzkräften aus, um die Menschen in der Schule zu schützen und eventuelle Gefahren abzuwehren.

Es hatten sich jedoch vor Ort keine Anhaltspunkte auf eine wirkliche Bedrohung ergeben. Um zwölf Uhr zog die Polizei wieder ab, und der Schulbetrieb konnte weiter gehen.

Zum Inhalt der Drohanrufe wollte die Polizei auf Nachfrage nichts Konkretes sagen. Nur soviel: Es sei um Gewaltstraftaten gegangen, die eher mit der Gemengelage in der Welt zu tun hätten. Und da in dieser "sehr sensiblen Zeit, Schule ein sehr sensibler Ort sei, habe die Polizei die Anrufe ernst genommen", so ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen