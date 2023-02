Seit 2018 gibt es in NRW ein geändertes Ladenöffnungsgesetz. Es ermöglicht mehr verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden.

Verkaufsoffene Sonntage in NRW: In vielen Städten stehen bereits die Termine für 2023 fest. Wir haben sie in einer Übersicht zusammengefasst.

Verkaufsoffener Sonntag 2023: Auch in diesem Jahr ist Einkaufen in vielen NRW-Städten an mehreren Sonntagen möglich.

An verkaufsoffenen Sonntagen dürfen Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr öffnen.

Wir haben in unserem Überblick für NRW die verkaufsoffenen Sonntagen nach Städten und Kreisen aufgelistet.

Auch in diesem Jahr gibt es in vielen NRW-Städten wieder einige verkaufsoffene Sonntage. Dann dürfen Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. Das ist aber keine Pflicht, weshalb es sein kann, dass an verkaufsoffenen Sonntagen nicht alle Läden in der Stadt öffnen. Seit 2018 ermöglicht das geänderte Ladenöffnungsgesetz mehr verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden. Gewerkschaften sehen das kritisch.

Einige Städte und Kreise haben schon jetzt, zu Beginn des neuen Jahres, einige Termine für 2023 festgelegt. Viele Daten stehen aber noch nicht fest - diese ergänzen wir hier forlaufend. In einem Überblick haben wir die verkaufsoffenen Sonntage in 2023 für NRW nach Städten, Kreisen und Region geordnet aufgelistet.





Ruhrgebiet

Bochum

noch stehen keine Termine fest

Bottrop

noch stehen keine Termine fest

Dortmund

26. März: Hörde

23. April: E-Bike-Festival und verkaufsoffen in der Innenstadt

7. Mai: Aplerbeck

6. August: Hombruch

27. August: Lütgendortmund

3. September: Aplerbeck, Hombruch, Mengede

24. September: Innenstadt

1. Oktober: Hörde

12. November: Innenstadt, Mengede, Lütgendortmund

3. Dezember: verkaufsoffen in der Innenstadt (Weihnachtsmarkt)

Duisburg

noch stehen keine Termine fest

Essen

26. März: Werden, Steele, Borbeck

2. April: Altenessen

16. April: Rüttenscheid

14. Mai: "Essen.Original" und verkaufsoffen in der Innenstadt

21. Mai: Steele, Kettwig, Kupferdreh

4. Juni: Borbeck

11. Juni: Werden

18. Juni: Rüttenscheid, Kettwig

29. Oktober: Innestadt (Start der Essener Lichtwochen)

Gelsenkirchen

2. April: Innenstadt und Horst

4. Juni: Innenstadt und Horst

1. Oktober: Altstadt

5. November: Innenstadt

3. Dezember: Horst

Hattingen

16. April: Frühlingsfest und verkaufsoffen in der Innenstadt

4. Juni: Altstadtfest und verkaufsoffen in der Innenstadt

1. Oktober: Herbstmarkt und verkaufsoffen in der Innenstadt

17. Dezember: Nostalgischer Weihnachtsmarkt und verkaufsoffen in der Innenstadt

Herne

noch stehen keine Termine fest

Kreis Mettmann

23. April: Monheim (Frühlingsfest)

11. Juni: Heiligenhaus

18. Juni Monheim (Stadtfest)

10. September: Heiligenhaus

5. November: Monheim (Martinsmarkt)

12. November: Heiligenhaus

17. Dezember: Monheim (Weihnachtsmarkt)

Mülheim an der Ruhr

noch stehen keine Termine fest

Oberhausen

26. März: Alt-Oberhausen (Frühlingsfest)

3. September: Osterfelder Stadtfest und verkaufsoffen

1. Oktober: Centro (Familienfest Neue Mitte)

5. November: Centro

17. Dezember: Centro

Kreis Recklinghausen

5. März: Datteln

14. Mai: Datteln

8. Oktober: Marl (Stadtkern und Brassert)

Witten

noch stehen keine Termine fest

Wuppertal

noch stehen keine Termine fest





Westfalen

Bielefeld

21. Mai: Stadtmitte

Gevelsberg

12. März (Gevelsberger Frühling)

Hagen

noch stehen keine Termine fest

Hamm

26. März: Innenstadt

24. September: Innenstadt (Genussfest)

29. Oktober: Innenstadt

17. Dezember: Innenstadt (Familienweihnacht)

Hochsauerlandkreis

noch stehen keine Termine fest

Märkischer Kreis

26. März: Mendener Frühling (mit Mittelaltermarkt)

23. April: Menden-Lendringsen

8. Oktober: Menden

3. Dezember: Menden

17. Dezember: Menden-Lendringsen (Dorfadvent)

Kreis Olpe

26. März: Olpe (mit Streetfood-Festival)

2. April: Lennestadt-Altenhundem

21. Mai: Stadtfest Olpe und verkaufsoffen

20. August: Lennestadt-Altenhundem

10. September: Lennestadt-Grevenbrück

15. Oktober: Lennestadt-Altenhundem

3. Dezember: Lennestadt-Altenhundem

10. Dezember: Olpe Weihnachtsmarkt und verkaufsoffen

Kreis Unna

noch stehen keine Termine fest

Paderborn

7. Mai: Frühlingsfest und verkaufsoffen

30. Juli: verkaufsoffener Sonntag Libori

29. Oktober: verkaufsoffener Sonntag Libori

3. Dezember: verkaufsoffener Sonntag zum 1. Advent

Kreis Soest

26. März: Soester Altstadtfrühling

3. September: Innenstadt Soest (Bördebauernmarkt)

Wetter und Herdecke

2. April: Frühlingsfest und verkaufsoffen Herdecke

16. Juli: Street Food Festival und verkaufsoffen Herdecke

24. September: Herbstfest und verkaufsoffen Herdecke

3. Dezember: verkaufsoffen in Herdecke





Niederrhein und Rheinland

Aachen

noch stehen keine Termine fest

Bonn

noch stehen keine Termine fest

Dinslaken, Voerde und Hünxe

2. April: Dinslakener Fahrradfrühling und verkaufsoffen

16. April: Voerde (Gewerbegebiet Kurierweg)

14. Mai: Dinslaken ("Wein und Genuss")

14. Mai: Voerde (Gewerbegebiet Grenzstraße)

21. Mai: Voerde Ortskern

11. Juni: Voerde (Friedrichsfeld)

27. August: Dinslaken

3. September: Voerde Ortskern

10. September: Voerde Spellen

24. September: Voerde (Gewerbegebiet Grenzstraße)

1. Oktober: Dinslaken (Craft Beer Fest)

3. Dezember: Voerde Spellen

17. Dezember: Dinslaken

Düsseldorf

19. März: Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt, Kaiserswerth

26. März: Düsseldorf-Eller

7. Mai: Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt, Benrath

6. August: Düsseldorf-Oberkassel

10. September: Düsseldorf-Eller, Kaiserswerth

17. September: Carlstadt

24. September: Düsseldorf-Pempelfort

3. Dezember: Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt

10. Dezember: Benrath

Emmerich, Rees und Isselburg

26. März: Emmerich (Emmericher Autoshow)

3. September: Emmerich (Innenstadtrallye)

10. Dezember: Emmerich (Lichtmarkt)

Kleve und Umgebung

In Kleve wird es 2023 keine verkaufsoffenen Sonntage geben. Der Grund für die Absagen seien die geforderten Bedingungen der Gewerkschaft Verdi.

Köln

7. Mai: Porz-Mitte

4. Juni: Rath-Heumar

11. Juni: Südstadt

16. Juli: Lindenthal

6. August: Deutz

20. August: Rodenkirchen

27. August: Lindenthal

3. September: Südstadt + Sülz-Klettenberg

10. September: Neuehrenfeld

17. September: Severinsviertel + Rodenkirchen

24. September: Rath-Heumar + Dellbrück

8. Oktober: Innenstadt + Porz-Mitte

15. Oktober: Lindenthal

22. Oktober: Sülz-Klettenberg

5. November: Braunsfeld

3. Dezember: Innenstadt + Porz-Mitte

Krefeld

7. Mai: Innenstadt

4. Juni: Innenstadt

24. September: Innenstadt

11. Dezember: Innenstadt

Leverkusen

noch stehen keine Termine fest

Moers und Umgebung

2. April: Moerser Frühling

7. Mai: Neukirchen-Vluyn

2. Juli: Neukirchen

1. Oktober: Moerser Herbst

5. November: Neukirchen-Vluyn

Mönchengladbach

noch stehen keine Termine fest

Rheinberg, Xanten und Umgebung

2. April: Xanten (Ostermarkt)

14. Mai: Xanten (Wein- und Musikfest)

16. Juli: Xanten

6. August: Xanten

10. September: Xanten

15. Oktober: Xanten (Herbstmarkt)

19. November: Xanten (Weihnachtsmarkt)

10. Dezember: Xanten (Weihnachtsmarkt)

Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck

26. März: Sonsbeck

2. April: Wesel (Frühlingsfest)

30. April: Alpen

14. Mai: Schermbeck

11. Juni: Sonsbeck

2. Juli: Schermbeck

27. August: Hamminkeln

10. September: Wesel

17. September: Sonsbeck

8. Oktober: Alpen

29. Oktober: Wesel (Historisches Hansefest)

3. Dezember: Wesel (Adventsmarkt)

10. Dezember: Alpen





Münsterland

Bocholt

noch stehen keine Termine fest

Dülmen

noch stehen keine Termine fest

Haltern am See

5. März

2. April

7. Mai

4. Juni

2. Juli

6. August

3. September

1. Oktober

5. November

3. Dezember

Münster

noch stehen keine Termine fest

Anmerkung: Alle Angaben sind ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen sind möglich.

