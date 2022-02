Sturm: Bahn stellt Zugverkehr auf einzelnen Linien ein

Das Wetter wird ungemütlich in Nordrhein-Westfalen: Atlantische Tiefausläufer bringen milde Luft und damit unbeständiges bis stürmisches Wetter in den Westen.

Sturm in NRW: Unwetterwarnungen für Teile des Landes

Essen. Zahlreiche Bäume sind in der Nacht durch den Sturm auf Gleise gekippt. Die Bahn hat den Zugverkehr auf einzelnen Linien am Morgen eingestellt.

Durch den Sturm sind in der Nacht zahlreiche Bäume auf Gleise in NRW gekippt. Am Donnerstagmorgen stellte die Deutsche Bahn den Zugverkehr auf den ersten Linien vorübergehend ein. Betroffen sind die Strecken der Regionalbahn-Linien RB51, RB63, RB64, RE17, RE57, RB54, RB53 und RB52.

Auch die Nordwestbahn hat am Donnerstagmorgen wegen der Sturmschäden den Zugverkehr komplett eingestellt. In Nordrhein-Westfalen sind davon neun Linien vor allem in Ostwestfalen und am Niederrhein betroffen, darunter die Senne-Bahn zwischen Paderborn und Bielefeld (RB 74) und der Niers-Express zwischen Kleve und Düsseldorf (RE 10). Schienenersatzverkehr werde vorerst nicht angeboten, sagte Nordwestbahn-Sprecher Steffen Högemann. Falls im Laufe des Vormittags Busse eingesetzt werden könnten, werde die Nordwestbahn dies mitteilen.

Am Morgen sind zahlreiche Strecken gesperrt, etwa der Abschnitt zwischen Recklinghausen-Süd und Recklinghausen Hauptbahnhof,weil ein Baum die Strecke versperrt. Ähnlich sieht es auf vielen anderen Abschnitten aus. Auch auf der S9-Strecke zwischen Essen-Steele und Wuppertal-Vohwinkel kommt es zu Ausfällen.

Aufgrund der Sturmwarnung kann es am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Februar, warnt die Deutsche Bahn vor erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Vor allem im Raum Dortmund blockieren Bäume vereinzelt Nebenstrecken. Vorübergehend war auch die Verbindung Dortmund-Münster betroffen.

Die Deutsche Bahn hatte die Fahrgäste am Mittwoch vor Verspätungen und Zugausfällen während des Sturms gewarnt. Wer seine Fahrt wegen des Sturms verschiebt, kann die schon gebuchte Fahrkarte bis sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Nach dem heftigen Sturm in der Nacht soll sich die Lage am Donnerstagvormittag etwas beruhigen - ehe dann in der Nacht zu Samstag der nächste Sturm erwartet wird. Durch Sturm- und Orkanböen können zum Beispiel Äste herunterfallen und Oberleitungen beschädigen. Reisende werden gebeten, sich vor der Abfahrt genau zu informieren.

⚠ Aufgrund der beiden Sturmtiefs #Xandra und #Ylenia muss in den nächsten Tagen mit starken Einschränkungen im Bahnverkehr gerechnet werden 💨🌧🌪.

Am Donnerstagmorgen soll der Wind laut DWD zunächst etwas abschwächen, im Tagesverlauf gebe es aber wieder verbreitet Böen aus dem Westen. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, schrieb der Wetterdienst. Auch am Wochenende rechnet der DWD noch mit stürmischem Wetter. Vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag nähere sich ein Orkantief. (mit dpa)

