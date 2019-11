WP verlost Karten für Circus Flic Flac in Dortmund

Die WP verlost Tickets für die X-Mas Show vom Circus Flic Flac in Dortmund

Dortmund. Zum neunten Mal gastiert der Circus Flic Flac in Dortmund mit seiner X-Mas-Show. Die Westfalenpost verlost 3 x 2 Tickets.

Der Wahnsinn geht weiter: Vom 19. Dezember 2019 bis 12. Januar 2020 heizt Flic Flac dem Publikum wieder kräftig ein. Und das bereits zum neunten Mal! Die X-Mas-Show in Dortmund treibt den Gästen den Schweiß auf die Stirn und das Lachen ins Gesicht. Erleben Sie unglaubliche Artistik und erstklassige Comedy auf der Bühne im schwarz-gelben Zelt.

Flic Flac blieb sich über all die Jahre treu: Es geht draufgängerisch, riskant und unkonventionell zu. Und immer wieder beeindruckend waghalsig. Mit dem neuen spektakulären Programm Punxxx feiert der Circus Flic Flac 2019 sein 30-jähriges Jubiläum.

Die Show „Punxxx–30 Jahre nicht irgendein Circus“ verspricht einmal mehr eine Performance im außergewöhnlichen Flic Flac Stil.

Heute können Sie, liebe Leser, 3 x 2 Tickets für die Premiere am 19. Dezember 2019, 20 Uhr, gewinnen.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.