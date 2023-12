Wie barocke Musizierfreude Hagen verzaubert

Einer der gefragtesten Interpreten an der Trompete: Reinhold Friedrich. Im Sinfoniekonzert in Hagen brilliert er erneut.

Hagen So gelingt dem Philharmonischen Orchesters Hagen der Spagat zwischen Barock und Moderne. Ein musikalischer Abend der Extraklasse.

„Fatto per la notte die Natale“ – wenn ein Konzert mit dem berühmten Werk des barocken Meisters Arcangelo Corelli beginnt, ist Weihnachten nicht mehr weit. Mit dem populären Weihnachtskonzert, das der italienische Komponist für die Heilige Nacht geschrieben hat, spielte sich das Philharmonische Orchesters Hagen gleich zu Beginn seines vierten Konzerts in die Herzen des Publikums. Wie kaum ein anderes Werk steht die Musik zum Hochfest der Christenheit für Grosso (Orchester) und Concertino (kleine Solistengruppen) für zeitlos schöne Musik und hohe Kunst der Instrumentalisten. Und die beeindruckte in Hagen quer durch alle Stimmen: Zwei Blockflöten (virtuos: Frank Oberschelp und Michel Miersch, beide Detmold) übernahmen die Führung von den Violinen, wodurch die feingliedrige Komposition in ihrer großen Farbenpracht fast körperlich wahrnehmbar wurde.

Gelöst, lustvoll und zugleich hoch konzentriert standen Solisten und Ensemble in barocker Positionierung im Halbrund, das Continuo (Daniel Tappe) im Zentrum, und schenkten dem Publikum ein unvergessliches Bild barocker Musizierfreude. Ohne Stab und sichtlich in seinem Element führte Joseph Trafton sein Kammerorchester: Das zeigte in den fünf Sätzen seine Fähigkeit, auch in den kleinsten Details barocke Kunstfertigkeit hörbar zu machen. Tiefsinnig und zugleich heiter näherte sich das Concerto der berühmten Pastorale, jener volkstümlichen Weise aus der Feder Corellis, die auch durch die Jahrhunderte nichts von ihrer emotionalen Kraft und schlichten Schönheit verloren hat.

Der barocke Auftakt bereitete dem Solisten des Abends die Bühne, denn was nun kommen sollte, war Glanz des Barocks in reinster Form: Kein Geringerer als Reinhold Friedrich übernahm den Solopart in Guiseppe Tartinis Konzert für Trompete, Streicher und Basso continuo. Der weltläufige Virtuose tritt gut gelaunt im Gehrock aus schwarzem Brokat zwischen die Streicher, grüßt nach allen Seiten und legt los: Fanfarenstöße, schnelle Läufe, Jubel in höchsten Tönen. Im Frage- und Antwortspiel mit dem Orchester gibt die strahlende Trompete den Ton an, schwingt sich empor und taucht wieder ein in die Klangfülle dieses Konzerts, das der italienische Geigenvirtuose aus Triest für Trompete bearbeitet hat.

Prachtvoll entfaltet Friedrich die Schönheit seines Instrumentes und zeigt, dass er zu Recht einer der gefragtesten Interpreten an der Trompete ist – und ein großer Musiker. Als wolle er mitdirigieren, schwingt er immer wieder seinen rechten Arm, wiegt sich in den langen Bögen des Andante, spricht mit der Harfe (Simone Seiler-Corbett), bevor er aus voller Brust die glasklaren Töne in die Stadthalle schmettert. Jubelnder Applaus schon nach einer halben Stunde – aber Friedrich kommt wieder.

Auf vielen Bühnen und in den Hörsälen ist der gebürtige Badener zu Hause, lehrt, entdeckt Neues und spielt lustvoll mit den Klangfarben seines Instrumentes vom Barock bis zur Moderne. Diese hatte dann mit einer Komposition für Trompete und Orchester des Franzosen Henri Tomasi ihren Platz auf dem Hagener Programm, wobei der aus Marseille stammende Komponist seinem Solisten so ziemlich alles an Stilmitteln und technischen Raffinessen zumutet, was aus dem Instrument zu holen ist. Eine kleine akustische Köstlichkeit schenkte der vielfach Ausgezeichnete seinem begeisterten Publikum zum Schluss: Aus seiner silbernen Piccolo-Trompete holte Reinhold Friedrich in einer Tanzweise (Branle) aus der Champagne von Claude Gervaise noch einmal reinsten Klang in höchsten Tönen. Meisterhaft!

Eine perfekte Verbindung zwischen Barock und Moderne bietet Igor Strawinsky, und die wurde in dem Konzertprogramm bestens nachvollziehbar: Die kleine Orchesterbesetzung des Barocks genügte dem vielseitigen Russen, um sein Ballett Pulcinella zu Musik des Neapolitaners Giovanni Battista Pergolesi wirkungsvoll in Szene zu setzen. Tänzerisch und temperamentvoll zugleich führte Joseph Trafton sein Orchester, das in Reminiszenz an die Alte Musik weiter im Stehen musizierte – und das offenbar mit Lust und Freude. Immer wieder lockte die unverwechselbare Tonsprache des in den Zwanziger Jahren in Paris lebenden Strawinsky den Philharmonikern ein Lächeln auf die Lippen und machte das große Können dieses Orchesters hörbar.

Sehr zufrieden zeigte sich der GMD besonders in Richtung seiner Bläser, die in Holz und Blech an allen Pulten einfach großartig musizierten. Dass die Strawinsky-Suite im neoklassizistischen Stil noch aufs Programm musste, gab dem Konzert zwar Überlänge, aber auch dem Orchester die Möglichkeit, seine stilistische Vielfalt und Beweglichkeit beeindruckend zu zeigen. Die brauchte das Orchester in großer Besetzung auch, um mit dem Publikum in der Sinfonietta von Francis Poulenc noch eine Weile durch das Nachkriegs-Paris zu schlendern und es dann beschwingt im Walzertakt in die letzte Vorweihnachtswoche zu entlassen.

