Werdohl: Ladendieb stahl Rasierklingen für fast 1000 Euro

Werdohl. Mit einem Foto fahndet die Polizei jetzt nach einem Ladendieb. Er stahl aus einem Drogeriemarkt in Werdohl u.a. Rasierklingen für fast 1000 Euro.

Nach einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in Werdohl im vergangenen November fahndet die Polizei im Märkischen Kreis jetzt mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Der Ladendieb nahm Rasierklingen und elektrische Zahnbürsten im Wert von fast 1000 Euro mit.

Mit einem gefüllten Stoffbeutel und Rasierklingen in der Hand hatte der mutmaßliche Dieb am 6. November 2019 gegen 17 Uhr die "Rossmann"-Filiale an der Freiheitsstraße in Werdohl verlassen und war unerkannt geflüchtet. Er hatte sich laut Polizei für zehn Minuten in dem Geschäft aufgehalten.

Bisherige Fahndung nach dem Täter hatte keinen Erfolg

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Ladendieb. Foto: Polizei im Märkischen Kreis

Die bisherige Fahndung nach dem Täter hatte keinen Erfolg, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Deshalb wurde auf richterliche Verfügung ein Foto des mutmaßlichen Ladendiebs veröffentlicht.

Der Mann wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er hat dunkle Haare, seine Statur wird als untersetzt beschrieben. Er war mit einem dunklen Kapuzenanorak, schwarzer Hose und grauen Sneakern bekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Werdohl, Telefonnummer 02392/9399-0.