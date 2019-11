Wenn die Arbeit im Bundestag zum Knochenjob wird

Die Bilder verbreiteten sich im Internet in Windeseile: Anfang November erlitt der Essener CDU-Abgeordnete Matthias Hauer im Rednerpult einen Schwächeanfall. Anschließend mussten die Politiker in den sogenannten sozialen Medien Spott über sich ergehen lassen. Darüber haben wir mit Dagmar Freitag (SPD) gesprochen.

Wie sehen Ihre üblichen Sitzungstage in Berlin aus?

Dagmar Freitag: Ich bin ordentliches Mitglied in zwei Ausschüssen. Das bedeutet: An einem typischen Mittwoch beginnt um 9 Uhr der Auswärtige Ausschuss. Der dauert bis 13 Uhr. Um 13.10 Uhr muss ich zur Besprechung mit den Obleuten des Sportausschusses, den ich dann von 14 bis 17 Uhr leite. Anschließend, je nach Tagesordnungspunkt, sitze ich noch im Plenum des Bundestages oder in einer Sitzung der Inneren Kommission des Ältestenrates. Das kann sich durchaus bis in den Abend ziehen, so dass ich locker auf zwölf Stunden Arbeit ohne richtige Pause komme. Am Donnerstag beginnt das Plenum um 9 Uhr und kann dann bis in die Morgenstunden des folgenden Tages dauern. Mitunter wird es auch 4 Uhr morgens, wenn nicht einige Reden zu Protokoll gegeben werden. Wir reden dann also über 16 Stunden und mehr. Das geht auch an die Substanz von gesundheitlich sehr belastbaren Menschen, zu denen ich bislang glücklicherweise gehöre.

Randvoll mit Terminen

Aber Sie müssen doch nicht permanent im Bundestag sein, oder?

Doch, natürlich, wenn auch nicht immer im Plenarsaal. Wenn ich donnerstags keinen Präsenzdienst im Plenum habe, bin ich ja in meinem Büro und kümmere mich um Anliegen aus meinem Wahlkreis oder um Anfragen, die meine beiden Ausschüsse betreffen. Oder diskutiere mit Besuchergruppen aus meinem Wahlkreis. Oder habe Termine mit Botschaftern. Ein typischer Donnerstag ist randvoll mit Terminen. Die AfD macht sich ja bekanntlich ein Vergnügen daraus, zu den unmöglichsten Uhrzeiten die Präsenz der Abgeordneten überprüfen zu lassen oder das Parlament mit sinnlosen Anträgen zu lähmen. Ein Beispiel: Zuletzt hat sie einen Antrag gegen die Abschaffung des Bargeldes gestellt. So ein Unsinn. Keine einzige Fraktion im Bundestag hat vor, das Bargeld abzuschaffen. Aber wir müssen dennoch darüber debattieren, weil die Geschäftsordnung das eben so vorsieht. Und deshalb ziehen sich die Plenartage mittlerweile bis in den frühen Morgen des folgenden Tages. Wir versuchen das in unserer Fraktion zu regeln, indem wir feste Zeiten zugeteilt bekommen, in denen eine Anwesenheitspflicht im Plenum besteht. Zudem besteht außerhalb der Präsenzpflicht eine Rufbereitschaft, die uns auferlegt, innerhalb weniger Minuten im Plenarsaal sein zu können.

Und in der sitzungsfreien Zeit...

...arbeite ich am Schreibtisch in Iserlohn, führe viele Telefongespräche – aktuell mit Vertretern von Schützenvereinen zur Umsetzung der EU- Richtlinie zum Waffenrecht - oder nehme Termine im Wahlkreis wahr. Bei mir kommen in meiner Funktion als stellv. Sprecherin meiner Fraktion im Auswärtigen Ausschuss und aufgrund meiner Mitgliedschaft in internationalen Gremien Auslandsreisen hinzu. Das alles führt dazu, dass ich beispielsweise in diesem Jahr bis zum 20. Dezember noch genau an vier Werktagen und einem Wochenende zuhause in Iserlohn sein werde. Das geht dann schon mal ein bisschen an die Substanz und natürlich auch zulasten des privaten Umfeldes.zwei medizinische zwischenfälle im bundestag

Kein Mitleid, aber Verständnis

Es gibt doch Vorschriften über Arbeitszeiten. Gelten die für Sie nicht?

Nein, es gibt für uns keine Regelungen, denn die Arbeitsgrundlage für einen Abgeordneten besteht ja nicht in einem Arbeitsvertrag mit dem Deutschen Bundestag, sondern in einem freien Mandat. Ich sage aber ganz klar: Wer sich für dieses Amt bewirbt, der weiß im Vorhinein genau, worauf er sich einlässt. Deshalb sollte auch niemand über die Belastungen jammern. Ich erwarte also kein Mitleid, aber gelegentlich etwas Fairness in der Bewertung an der ein oder anderen Stelle wäre schön.

Knochenmühle Bundestag: Gilt das für alle Abgeordneten?

Das ist wie in vielen anderen Berufen auch. Es kommt immer auf den Anspruch an, den man an sich selbst und seine Arbeitsleistung stellt. Wir stehen allerdings zweifellos unter besonderer Beobachtung.

Was zur Folge hatte, dass nach dem Zusammenbruch Ihres Kollegen in den sozialen Medien nicht nur Mitleidsbekundungen zu lesen waren.

Im Gegenteil. Dort wurde eine abscheuliche Hetze und Häme verbreitet. Der Satz „Müssen die endlich auch mal arbeiten und fallen gleich um“ war noch einer der harmlosesten. Seit die AfD im Bundestag sitzt, ist die Verachtung für und die Verächtlichmachung von Politik gesellschaftsfähig geworden, insbesondere in den sozialen Medien. Da ist es kein Wunder, dass es immer schwieriger wird, Kandidaten und Kandidatinnen für politische Ämter zu finden – und das auf allen Ebenen vom Gemeinderat bis zum Bundestag. Und an dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, eine Lanze für all diejenigen zu brechen, die sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagieren. Diese sehen sich oftmals derselben Verachtung ausgesetzt. Dabei sind sie die Eckpfeiler der parlamentarischen Demokratie an der Basis. Und jeder sollte sich klarmachen, dass eine freie, demokratisch organisierte Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist. Es gilt, sie unter allen Umständen zu bewahren und nicht von ihren Feinden zerstören zu lassen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe.