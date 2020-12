Weihnachtskonzert des Westfalenpost live aus dem Pressehaus

Hagen. Die Salonlöwen spielen am 17. Dezember live aus dem Pressehaus. Abstimmung über Lieblings-Weihnachtslieder zum Mitsingen

Besondere Zeiten erfordern neue Ideen. Die WP lädt alle Leserinnen und Leser zu einem beswingten Weihnachtskonzert ein. Dafür kommen wir in jedes Wohnzimmer – am 17. Dezember um 18.30 Uhr live per Video-Stream. Die Salonlöwen des Philharmonischen Orchesters Hagen spielen für Sie besinnliche, klassische, feurige und romantische Melodien zum Advent – und wagen auch schon einen Tangoschritt ins neue und hoffentlich bessere Jahr 2021.

Auf allen WP-Kanälen

„Uns geht es darum, ein Zeichen der Wärme und Verbundenheit zu setzen gegen die Angst und die Sorgen der Menschen angesichts der Corona-Pandemie“, so begründet WP-Chefredakteur Dr. Jost Lübben, warum die WP erstmals in ihrer Geschichte ein Weihnachtskonzert anbietet. Musik ist bekanntlich das Medium, das Ängste löst und Gemeinschaft stiftet. Da die traditionellen Adventskonzerte in diesem Jahr nicht möglich sind, werden die Salonlöwen live im Internet spielen. Das Konzert wird eintrittsfrei auf allen WP-Kanälen gestreamt: auf wp.de, auf Facebook und auf You Tube.

Dabei wird das Programm an Beethovens 250. Geburtstag eine echte Premiere. Die Westfalenpost weiht damit ihre neue Arena im Pressehaus Hagen ein und gibt den offiziellen Startschuss zum 75-Jahr-Jubiläum der Zeitung, die 1946 als eine der ersten Tageszeitungen in NRW die Lizenz zum Neustart erhielt. Dieses Jubiläum wollen wir mit vielen kreativen Aktionen feiern.

Salonmusik als vergessene Kunst

Die Hagener Salonlöwen (www.die-salonloewen.de) sind aus dem Kulturleben der Region nicht wegzudenken. Die sechs Philharmoniker erfreuen seit 18 Jahren die Herzen des Publikums mit großen Gefühlen auf kleinstem Raum. Dafür entdecken sie eine fast vergessene Kunst wieder, die Salonmusik. „Früher stand in jeder Kneipe ein Klavier. Und daran saß ein Musiker, der die neuesten Schlager spielte, aber auch die beliebtesten Nummern aus Operetten und Opern. Die Trennung zwischen klassischer Musik und Unterhaltungsmusik gab es nicht“, beschreibt Primgeiger Werner Köhn den Reiz der Salonmusik.

Besonderes Rhythmusgefühl

Berührungsängste abbauen wollen auch die Salonlöwen. „Nicht umsonst haben wir Stücke von den Scorpions im Programm, es gibt keine Grenzen“, unterstreicht Klarinettist Alexander Schwalb. Was diese Stilrichtungen miteinander verbindet, ist sozusagen der Geist des Salonmusizierens: ein besonders beschwingtes Rhythmusgefühl und eine unverkrampfte Virtuosität, die aus überschäumender Spielfreude erwächst. Die Besetzung des Ensembles mit Klarinette/Saxophon, zwei Violinen, Cello, Kontrabass und Klavier garantiert farbige und abwechslungsreiche Arrangements.

Abstimmung über Lieblings-Weihnachtslied

So werden beim WP-Weihnachtskonzert ganz unterschiedliche Töne angeschlagen, vom Tango bis zum Walzer und vom Schlager bis zum klassischen Weihnachtslied. Zum Finale des ca. 40 Minuten langen Programms werden Musiker und Publikum gemeinsam ein beliebtes traditionelles Weihnachtslied singen.

Welches?

Darüber können die Leserinnen und Leser abstimmen. Zur Auswahl stehen drei bekannte Lieder, die unkompliziert mit Kindern und der ganzen Familie gesungen werden können:

O Du fröhliche

Stille Nacht

O Tannenbaum

Mit einem Klick auf das jeweilige Lied erhalten Sie das Notenblatt zum Herunterladen oder Ausdrucken sowie eine Audiodatei.