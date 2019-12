Weihnachtsforscher: Warum uns das Fest so wichtig ist

Freiburg/Winterberg. Weihnachten in Winterberg: Stephan Wahle wird der liebgewonnenen Tradition auch in diesem Jahr folgen. Heiligabend geht es mit der Familie zunächst in den Gottesdienst, bevor man im Wohnzimmer den Tannenbaum aus dem eigenen Wald bewundert und sich das Festessen schmecken lässt. Der gebürtige Winterberger ist katholischer Theologe an der Universität Freiburg. Er erforscht die Kulturgeschichte von Weihnachten.

Warum sind weihnachtliche Rituale, wie Sie sie auch aus eigenem Erleben schildern, wichtig?

Stephan Wahle: Rituale sind symbolische Vollzüge, die das Leben entlasten und sinnstiftend sind. Sie sind etwas Vorgegebenes, das nicht immer neue Planungen erfordert. Auch wenn sich Rituale bei neuen Familienkonstellationen verändern, gibt es einen Kernbestand – wie in diesem Fall die Mitfeier der Christmette und die häusliche Feier mit Weihnachtsbaum, Krippe und Festessen. Diese Beständigkeit stabilisiert den Menschen.

Plätzchen und Printen kommen immer früher in die Supermarkt-Regale, Weihnachtsmärkte öffnen bereits Mitte November ihre Pforten. Ist Weihnachten vom christlichen Fest zum bürgerlichen Event mutiert?

Die Entwicklung gibt es ja schon lange. Bereits im 19. Jahrhundert war Weihnachten nicht mehr nur ein Fest der Kirche mit deren alleiniger Deutungshoheit. Die bürgerliche Gesellschaft hatte sich damals selbst ein Fest aus christlichen Wurzeln gegeben, das zudem die spirituelle Sehnsucht befriedigte.

Warum ist der Mensch in der Weihnachtszeit offenbar so empfänglich für Spirituelles?

Weihnachten hat einen religiösen Gehalt, für den jeder Mensch unbewusst empfänglich ist. Der Mensch fühlt, dass da etwas ist, was über dem Alltag steht. Diesem Phänomen kann man eben auch außerhalb klassischer religiöser Orte wie Kirchen begegnen. Selbst Atheisten erkennen, dass sich der Mensch rund um Weihnachten leichter mit existenziellen Fragen auseinandersetzt. Das Jahr geht zu Ende, es ist Zeit zur Selbstreflexion. Der Blick zurück und das Nachdenken darüber, wie es weiter gehen soll, sind nicht weit entfernt von der Weihnachtsbotschaft: Hier wie da geht es um die Würdigung des Lebens.

Ist es nicht auch die Sehnsucht nach gewissen Dingen, die im Alltag verloren gegangen sind? Sehnt sich der Mensch deshalb danach, in der stillen Zeit in sich zu gehen, sich zu besinnen?

Ja. Man nimmt Auszeit vom Alltag und kann über sich selbst nachdenken. Ich bezeichne dies als produktive Unproduktivität, die man erleben kann. Früher wurde dies „Muße“ genannt. Das hat auch etwas mit den äußeren Bedingungen zu tun: Das pralle Leben des Sommers ist vorbei, die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Diese Ästhetik macht empfänglich für Sinnstiftungen.

Aber gleichzeitig stürzen sich die Menschen in der Adventszeit in die Hektik überfüllter Fußgängerzonen und Weihnachtsmärkte. Wo bleibt da die Besinnlichkeit?

Die zunehmende Kommerzialisierung und Eventisierung kann man nicht wegdiskutieren, wie die wachsenden Umsätze im Weihnachtsgeschäft belegen. Gleichzeitig aber sagen die Menschen bei Befragungen, dass Geschenke nicht das wichtigste sind, dass sie sie weniger Stress und mehr Zeit für sich haben wollen. Nehmen wir das Beispiel der Weihnachtsmärkte und der -dekorationen: Es ist nicht mehr so laut und so schrill wie noch vor einigen Jahren. Die Menschen entdecken zunehmend kleinere Weihnachtsmärkte in Stadtteilen, wo sie weniger Konsum, sondern mehr das Eigentliche des Festes wiedererkennen. Und Heimeligkeit, Gemütlichkeit und ein Gemeinschaftsgefühl erleben, welches sie in dieser kollektiven Art im sonstigen Jahresverlauf nicht mehr haben.

Die Welt besteht aus Terror, Tragödien und gewalttätigen Konflikten. Wie passt dies zum Fest des Friedens und der Liebe, zu den fröhlichen Weihnachten?

Auch in der Bibel wird die Friedensbotschaft mitten in einer alles andere als friedvollen Zeit verkündet. Es ist also auch dort schon ambivalent. Aber: Zuversicht und der Wunsch, glücklich zu sein, dürfen kein Tabu sein: Es ist unmenschlich, keine Hoffnung zu haben.

Die Kirchen sind an den Weihnachtstagen gut gefüllt. Wie stehen Sie als Theologe dazu, dass es durchaus viele Menschen gibt, die nur an Weihnachten ein Gotteshaus betreten?

Ich kann die Kritik daran nicht nachvollziehen. Es ist doch eine Chance, wenn das Evangelium auch an die Menschen verkündet wird, die sonst eher weniger Berührungspunkte damit haben. Was ich besonders problematisch finde: Wenn Gemeinden angesichts möglicher Überfüllung Eintrittskarten für die Christmette verteilen. Das geht gar nicht.

Wie wird man eigentlich Weihnachtsforscher wie Sie?

Als Theologe habe ich mich darüber geärgert, dass die Theologie die Forschung über Weihnachten eher den Volkskundlern und Ethnologen überlassen hat und sich stärker mit dem christlichen Hauptfest Ostern beschäftigt. Dabei ist Weihnachten ein sehr facettenreiches Fest. Ich bin mit meiner Habilitationsschrift „Das Weihnachtsfest in Liturgie und Gesellschaft“ in eine Forschungslücke gestoßen.

Wie Weihnachten auch in Zukunft Bedeutung haben?

Weihnachten wird sich halten. Andere Feste wie Pfingsten werden dagegen noch mehr an den Rand gedrückt. Die Menschen werden sich das Fest des Friedens auch vor dem Hintergrund nicht nehmen lassen, dass sie sich angesichts der Globalisierung wieder auf den Begriff der Heimat rückbesinnen.

Zur Person:

Stephan Wahle, Jahrgang 1974, ist Professor an der Universität Freiburg und leitet dort die Arbeitsstelle Liturgie, Musik und Kultur am Lehrstuhl für Dogmatik und Liturgiewissenschaft. Im Herder Verlag Freiburg ist sein Buch „Die stillste Nacht. Das Fest der Geburt Jesu von den Anfängen bis heute“ erschienen.