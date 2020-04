Vor 50 Jahren: Als die Pocken im Sauerland ausbrachen

Meschede. Der Ausbruch der Pocken in Meschede hielt vor 50 Jahren die Welt in Atem. Wir zeigen historische Bilder, Grafiken sowie original Filmaufnahmen.

Infizierte, Isolierstationen, Tote. Menschen in Panik. Der Ausbruch der Pocken in Meschede hielt die Welt in Atem. Das war vor 50 Jahren.

Die Globalisierung war nicht so weit fortgeschritten wie heute. Dennoch fiel es einem todbringenden Virus nicht schwer, von einem Kontinent auf einen anderen zu gelangen. Im Januar 1970 brachte ein Student die Pocken von einer Asien-Reise aus Pakistan mit ins Sauerland.

Eine Epidemie brach aus.

303 Menschen mussten in Quarantänestationen, 20 erkrankten an der Seuche, vier Menschen starben, darunter eine 17-jährige Schwesternschülerin.

In einem großen Rückblick auf die dramatischen Ereignisse haben unsere Reporter mit Zeitzeugen gesprochen, Material ausgewertet und das Geschehen von vor fünf Jahrzehnten mit hochaktuellen Fragestellungen verknüpft. In unserem Multimedia-Spezial zeigen wir historische Bilder, interaktive Grafiken, Videos, Zeitungsausschnitte, Textbeiträge sowie original Filmaufnahmen, die uns der WDR zur Verfügung gestellt hat.





Alle Geschichten zu den Pocken vor 50 Jahren im Sauerland lesen Sie auf wp.de/pocken