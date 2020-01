Verlosung: Nico Santos tourt durch Deutschland

Ein Song kann manchmal eine ganze Welt verändern, bei Deutschlands Durchstarter des Jahres - Nico Santos - sind es nun schon fünf. Die Megahits„Rooftop“, „Safe“ und „Oh Hello“ ließen Nico Santos zum erfolgreichsten deutschen Radio-Künstler des letzten Jahres aufsteigen.

Gewinnen Sie 3 x 2 Tickets für Nico Santos ‘Live On Tour’ am Mittwoch, 18. März, 20 Uhr, in der Warsteiner Music Hall, Dortmund.

