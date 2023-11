Gevelsberg Ein Fußballverein ist mit Berichten unzufrieden und erteilt der Presse Hausverbot. Das führt jetzt zu sehr deutlichen Reaktionen.

Kritik zu erfahren, sind Lokalsportredaktionen gewohnt. Mal, weil sie die Leistung des Vereins im Spiel vermeintlich nicht richtig gewürdigt haben. Mal, weil der Redakteur oder freie Mitarbeiter angesichts einer Vielzahl von Spielen an Wochenenden nicht selbst vor Ort sein kann. Dass eine Lokalsportredaktion aber gehindert werden soll, überhaupt von einem Spiel zu berichten, dass ein Hausverbot ausgesprochen und der Berichterstatter vom Platz komplimentiert wird, weil die vorherige Berichterstattung offensichtlich missfiel – das ist eine absolute Ausnahme.

So geschehen aber am vergangenen Sonntag auf dem Sportplatz am Hundeicken in Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis – bei einem Kreisliga-C-Spiel. Der Fall wird jetzt zum Politikum, denn sowohl der Gevelsberger Bürgermeister als auch der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) kritisieren den gastgebenden Verein SV Ararat Gevelsberg scharf und fordern, die freie Berichterstattung zu garantieren. Doch der Verein bleibt vorerst hart – und nimmt das Hausverbot nicht zurück.

Mitarbeiter musste von außerhalb des Sportplatzes berichten

Der von unserer Zeitung beauftragte freie Mitarbeiter stand am Sonntag einige Minuten am Spielfeldrand, als die Ararat-Vorsitzende Vanessa Aufermann auf den Mitarbeiter zuging und ihn bat, den Sportplatz mit Hinweis auf das gegenüber der Lokalsportredaktion ausgesprochene Hausverbot zu verlassen. Der Reporter reagierte professionell: Er verließ den eigentlichen Platz, stellte sich außerhalb des Geländes direkt an den hohen Gitterzaun, verfolgte das Spiel von dieser Position und berichtete nüchtern über das Spiel – nur mit einem kleinen Verweis auf den eigenen „Platzverweis“. Das Lokalduell gewann der kurdisch geprägte SV Ararat übrigens 3:2 gegen den FC Gevelsberg-Vogelsang.

Doch tags darauf erregt das Hausverbot Aufsehen. Innerhalb der Sportlerszene und darüber hinaus. Der WDR will Interviews und Filmaufnahmen machen. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) sieht in dem Ausschluss des Westfalenpost-Mitarbeiters „eine Einschränkung der Pressefreiheit, die nicht zu tolerieren ist“. Eine mögliche Unzufriedenheit über die Berichterstattung dürfe nicht dazu führen, dass Vertreter von Medienhäusern ausgeschlossen und ihnen im Grundgesetz verankerte Grundrechte verwehrt würden.

Bürgermeister will auf Verein einwirken

Und auch Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi (SPD) wird grundsätzlich. Für ihn steht außer Frage, dass Pressevertretern der Zugang zu jeglichen städtischen Anlagen und Einrichtungen freistehe und „Vertreterinnen und Vertreter von Presseorganen dort keinerlei Einschränkungen oder Behinderungen ihrer verfassungsmäßig garantierten Arbeit erfahren“ dürften. Die Stadt Gevelsberg werde im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten alles dafür tun, dass sich derartige Vorgänge nicht wiederholen und entsprechend auf den Verein einwirken. Ihr gehört der Sportplatz, sie hat ihn aber an den FC Gevelsberg-Vogelsang verpachtet, der dem SV Ararat wiederum Trainingseinheiten zugewiesen hat und ihm den Platz – wie am vergangenen Sonntag - auch für Heimspiele nutzen lässt, woraus der SV Ararat wohl ein Hausrecht und das Hausverbot ableitet.

Nun hat der Vorfall vom Sonntag eine Vorgeschichte: Im Frühjahr sollen Spieler des SV Ararat bei einem Kreisligaspiel auf Zuschauer eingeprügelt haben. In der Folge wurden die Kicker vom Sportgericht zu langjährigen Sperren verurteilt, zwei weitere Kreisliga-Vereine weigerten sich daraufhin, überhaupt noch gegen Ararat zu spielen. Über all dies berichtete die Lokalsportredaktion intensiv. Aber auch über die Versuche des Vereins, sich ohne die bestraften Spieler neu aufzustellen. Im Oktober dann musste erneut über eine Handgreiflichkeit bei einem Ararat-Spiel berichtet werden. Diesmal reagierte ein Ararat-Spieler aber wohl lediglich auf eine andere Provokation. Eine zunächst sehr zugespitzte Online-Schlagzeile zum Spielbericht, bei dem der Fokus auf dem SV Ararat lag, änderte die Redaktion nach Kritik.

Hausverbot wird nicht zurückgenommen

Aber das reichte dem Verein offensichtlich nicht aus. Man wollte fortan unsere Zeitung gar nicht mehr zu Spielen zulassen. „Es ist uns damals einfach zu viel geworden und wir wollten weiter versuchen, Ruhe in den Verein zu bekommen“, begründete Vanessa Aufermann am Montag das Hausverbot. Zurücknehmen wollte sie es aber nicht, stellte lediglich in Aussicht, dass man nach der Winterpause noch einmal reden könne.

Hätte das Verbot denn rechtlich Bestand? Offensichtlich nicht. Mal abgesehen davon, dass der SV offensichtlich gar nicht Pächter der Anlage ist, sondern eher „Untermieter“, verweist die Stadt Gevelsberg darauf, dass die Hausordnung bindend sei. Und die räume Zuschauerinnen und Zuschauern ausdrücklich das Recht ein, sich im Rahmen von Veranstaltungen in den dafür vorgesehenen Zuschauerbereichen aufzuhalten. Dafür, dass das für die Presse als Vertreterin der Öffentlichkeit nicht gelten soll, gibt es keine Hinweise.

