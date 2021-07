Altena ist vom Starkregen an Mittwoch besonders heftig getroffen worden. Die Lenne trat über die Ufer. Ein Feuerwehrmann ertrank, nachdem er einen anderen Mann gerettet hatte.

Unglück Unwetter in Altena: Feuerwehrmann rettet Mann und ertrinkt

Altena. Erst rettete er einen Mann aus den Fluten, anschließend wurde er selbst vom Wasser mitgerissen: In Altena ist ein Feuerwehrmann ertrunken.

Bei der Rettung eines Mannes nach dem Starkregen ist in Altena ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Er sei ertrunken. „Wir gehen derzeit von einem tragischen Unfall aus“, sagte der Polizeisprecher.

Bisherige Ermittlungen hatten ergeben, dass in einem überfluteten Stadtteil ein Mann ins Wasser geraten war, teilte die Polizei am Abend mit. Den Feuerwehrleuten sei es gelungen, ihn zu retten. Beim Wiedereinstieg ins Einsatzfahrzeug sei der Feuerwehrmann ins Wasser gefallen und abgetrieben worden. Kurze Zeit später habe man ihn nur noch tot bergen können. Den Angaben zufolge habe sich das Unglück gegen 17 Uhr ereignet. „Der Stadtteil Nette war seit den Mittagsstunden im Fokus der Feuerwehr. Da drückt das Wasser von allen Seiten“, sagte der Sprecher. Der WDR hatte zuvor von dem Unglück berichtet.

Feuerwehrmann in Altena ertrunken: Polizei und Feuerwehrverband trauern

„Wir sind zutiefst bestürzt und traurig. Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen, Freunden und Kameraden des Verstorbenen“, teilte die Polizei im Märkischen Kreis am Abend bei Twitter mit.

Ein Feuerwehrmann ist heute Nachmittag in #Altena bei Rettungsarbeiten ums Leben gekommen. Wir sind zutiefst bestürzt und traurig. Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen, Freunden und Kameraden des Verstorbenen.#PolizeiMK pic.twitter.com/Q0dNcP1Vm9 — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) July 14, 2021

Auch der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Karl-Heinz Banse erklärte den Angehörigen und Kollegen sein Mitgefühl: „Es ist tragisch, wenn wir einen der unseren im Einsatz verlieren“, hieß es in einem Tweet.

„Wir trauern um den in Altena ertrunkenen Feuerwehrmann. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und den Angehörigen der Feuerwehr. Es ist tragisch, wenn wir einen der unseren im Einsatz verlieren“, erklärt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse. /soe pic.twitter.com/OV5DsVIp1R — Deutscher Feuerwehrverband (@FeuerwehrDFV) July 14, 2021

Altena besonders heftig vom Unwetter betroffen: Lenne tritt über Ufer

Altena ist nach dem heftigen Regen der vergangenen Stunden besonders betroffen. Keller und Straßen waren überflutet. Die über die Ufer tretende Lenne verschärfte die Situation zusätzlich. Die Stadt war am Mittwoch „so gut wie nicht erreichbar“, teilte die Polizei mit. „Wer nicht unbedingt nach Altena fahren muss, sollte sein Anliegen verschieben.“

Das Wasser des über die Ufer getretenen Flusses laufe bereits in die Innenstadt, hieß es am Nachmittag. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Seit dem Vormittag kämpften die Einsatzkräfte bereits gegen Wasser-, Erd- und Geröllmassen, schilderte ein Feuerwehrsprecher. Von den umliegenden Hängen seien an mehreren Stellen größere Wassermengen auf die Stadt herabgestürzt, es sei zu „massiven Abrutschen“ gekommen. (dpa)

