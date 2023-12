Unser Adventskonzert: Mit Liebe und Herzenswärme gesungen

Hagen Von Santa Baby bis O Holy Night: Beim WP-Adventskonzert mit Angela Davis und Kenneth Mattice gibt es Gänsehaut, Tränen und Lachen.

Es sind diese Glücksmomente, wenn die Gänsehaut den Rücken hochkriecht, das Tränchen aus dem Auge rinnt und gleichzeitig ein Lächeln die Kehle kitzelt. Beim digitalen Adventskonzert unserer Redaktion gab es ganz viele solcher Glücksmomente. Zu verdanken hat das Publikum sie der Sopranistin Angela Davis, dem Bariton Kenneth Mattice und Steffen Müller-Gabriel als Mann am Klavier.

Internationales Publikum

Erstmals ist unser traditionelles Adventskonzert international, denn die Familien der Künstler haben sich in den USA, in Europa und in Taiwan die Wecker gestellt, um den Auftritt am Rechner verfolgen zu können. Und es gibt ein amerikanisch geprägtes Weihnachts-Programm mit vielen Broadway-Klassikern, die immer wieder von berühmten Sängerinnen und Sängern neu interpretiert wurden und bei uns nun in einer begeisternden Version von Angela Davis und Kenneth Mattice gesungen werden. Steffen Müller-Gabriel hält am Klavier die Fäden kunstvoll zusammen.

Festlich, fröhlich und jedes Lied ein kleines Miniatur-Theaterstück: WP-Adventskonzert mit Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier). Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das Publikum ist fasziniert von den schönen Stimmen, die so vielseitig sind, die mit großen Operettenklängen ebenso überzeugen wir mit den bluesigen Tönen von Gospel und Jazz. Am schönsten finden die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch, dass Angela Davis und Kenneth Mattice als gefeierte Solisten am Theater Hagen nicht einfach vor der Kamera stehen und ihr Programm absingen, sondern aus jedem Lied eine kleine Geschichte, ein kleines Theaterstück machen.

In „Santa Baby“ zum Beispiel, das viele Zuhörer in den Cover-Versionen von Kylie Minogue und Madonna kennen, geht Angela Davis dem Weihnachtsmann wie ein schnurrendes Kätzchen um den Bart. Das muss sie auch. Denn die Wunschliste der sexy Ich-Erzählerin ist lang: eine Yacht, Christbaumschmuck von Tiffany’s und, am wichtigsten von allen, einen Ehering für den Finger. „Santa Baby“ ist übrigens eines der wenigen Weihnachtslieder, das von einer Frau geschrieben wurde, 1953 von Joan Javits. Eine fantastische Liebeserklärung macht Kenneth Mattice den Damen mit „I get a kick out of you“, einem Lied aus 1934 von Cole Porter, das später unter anderem von Frank Sinatra gesungen wurde. Der amerikanische Bariton beherrscht nonchalant die Attitüde des gelangweilten Lebemanns, von dem das Stück berichtet, den nichts in Fahrt bringt, weder Kokain noch Flugabenteuer – außer dem Anblick seiner Geliebten.

Wunderschöne Weihnachtsklänge beim digitalen WP-Adventskonzert mit Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier). Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Noch schöner als die Soli sind die Gesangduette, wunderbare Miniaturen voller Emotionen, Eleganz und Grazie. Die beiden Operetten-Hits „Will Dir die Welt zu Füßen legen“ und „Lippen schweigen“, die fröhlichen Tänze „Cheek to cheek“ und „Jingle Bell Rock“ zeigen die beiden Solisten als eingespieltes Traumpaar, bei dem jeder Ton, jede Geste, jeder Blick sitzt.

Dabei ist es für die Künstler durchaus nicht ohne Risiko, das Publikum mit der Videokamera so nah an sich heranzulassen. Denn Singen ist Hochleitungsartistik, dabei kann es auch schon mal kleine Kratzer geben. Auf der großen Bühne, quer über den Orchestergraben hinweg ins Parkett gesungen, versenden sich mögliche Unschärfen. In der sehr privaten Situation des Videokonzertes geben die Künstler sich hingegen preis. Für das Publikum öffnen sich damit ungewöhnlich spannende Einblicke auch in die Entstehung von Musik. Und es wird deutlich, dass hier drei Musiker am Werk sind, die mit Intensität, Hingabe und ganz viel Liebe ihren Beruf zu ihrer Mission machen.

Und in einer Zeit, in der die Welt in Aufruhr ist, glauben wir, dass unser Konzert eine gute Gelegenheit ist, sich auf Weihnachten einzustimmen.“ Dr. Jost Lübben

Höhepunkt jagt Höhepunkt. „O holy night“, jenes Weihnachtslied, das 1847 der französische Opernkomponist Adolphe Adam schrieb und welches in der englischen Version viel bekannter ist als im französischen Original „Minuit, chrètiens“. Alle berühmten Pop- und Opernsänger haben das Lied gecovert, Celine Dion und Mariah Carey, es gibt zudem viele Chorversionen.

Und jetzt unsere Interpretation mit Angela Davis und Kenneth Mattice. Das ist der Moment, in dem die Gänsehaut in Schockwellen kommt und das Taschentuch parat sein muss, denn so klar und gewaltig erheben sich die Stimmen, so innig sind die Steigerungen angelegt, das ist wahrlich Engelsgesang.

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Angela Davis startet übrigens derzeit im Wagner-Fach durch. Sie wurde in Hagen als Kundry im Parsifal gefeiert und wird im Frühjahr im neuen „Lohengrin“ die Ortrud singen. In dem Gospel „Who would imagine a king“ zeigt die Sopranistin, wie ausdrucksstark und vielseitig sie auch in dieser intimen Ballade ist. Das Stück ist aus der Perspektive von Maria geschrieben, der Mommy, die sinniert, ob ihr Neugeborenes wohl Lehrer wird oder Zimmermann oder Fischer. Welche Mutter kann sich wohl vorstellen, dass ihr Baby ein König ist?

Kenneth Mattice gehört zu den vielseitigsten Solisten am Theater Hagen, denn der lyrische Bariton fühlt sich nicht nur bei Mozart und Lehar wohl, sondern liebt auch das Musical. In „Grandma got run over by a reindeer“ erzählt er voller Humor von dem Unfall, den eine Oma an Heiligabend mit einem Rentierschlitten erlitt und malt so ein lustiges Sittengemälde der amerikanischen Weihnacht.

Dann geht es Schlag auf Schlag: „White Christmas“ für die romantische Stimmung, „I’ll be home for Christmas“ als Hymne und Dankeschön an alle, die Weihnachten für die Allgemeinheit im Einsatz sind, die Soldaten, die Rettungsdienste, Feuerwehren und Polizisten, die Pflegekräfte und Busfahrer. Bing Crosby machte den Song weltberühmt: I’ll be Home for Christmas, If only in my dreams”. Und er passt auch zur Idee unseres Adventskonzertes: “Wir sind damit verbunden mit der Welt. Und in einer Zeit, in der die Welt in Aufruhr ist, glauben wir, dass unser Konzert eine gute Gelegenheit ist, sich auf Weihnachten einzustimmen“, sagt Chefredakteur Dr. Jost Lübben.

Eine Dreiviertelstunde Auszeit vom Alltag möchten wir unseren Leserinnen und Lesern mit diesem Adventskonzert schenken. Angela Davis, Kenneth Mattice und Steffen Müller-Gabriel sind voller Herzenswärme dabei. Und beschließen das Programm mit einer unvergesslichen Interpretation von „Stille Nacht“. Das können Sie sogar noch nachhören: bis Ende Januar unter wp.de/adventskonzert2023.

