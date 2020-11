Unlauterer Wettbewerb mit einem Ölheizungstrick

Seit November müssen Immobilienbesitzer in Deutschland bei Neu- und Umbauten das neue Gebäudeenergiegesetz beachten. Aus drei mach eins, könnte man sagen. Die Energieeinsparverordnung, das Energieeinspargesetz und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz sind hier zusammengeführt worden. Damit sind gleichzeitig Veränderungen und Irritationen verbunden. Eine Pflicht, Ölheizungen zügig auszutauschen, gibt es so nicht, obwohl einige Hersteller das suggerieren.

Lohnt sich PV-Anlage mit Speicher?

„Letztlich war es sinnvoll, alle Regelungen in ein Gesetz zu gießen“, sagt Siegfried Riemann, Experte der Handwerkskammer Dortmund und Ausbilder für Gebäudeenergieberater. Im Prinzip seien die Vorschriften bei der Gebäudehülle und der Technik geblieben wie vorher. Es gilt weiter der Niedrigenergiegebäudestandard. „Allerdings dürfte in drei Jahren noch einmal nachgesteuert werden“, sagt Riemann, der bei der Kammer die Technik- und Umweltberatung leitet.

Wer also heute bauen oder umbauen will, sollte dies bedenken, wenn er mit seinem Gebäude längere Zeit auf neuestem Stand bleiben will. Es gelte ohnehin, je klimaneutraler die Bilanz ausfällt, desto besser. „Es kommt immer auf eine Kombination aus guter Wärmedämmung und einer Heizungsanlage, die regenerative Energien mit einbindet, an. „An dieser Stelle gibt es mit dem GEG tatsächlich auch eine Neuerung“, sagt Riemann. Dabei geht es aber nicht um Heizen mit fossileren Brennstoffen wie mit Öl. Es muss nicht mehr unbedingt die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach sein, um Förderung zu bekommen und die GEG-Bedingungen zu erfüllen.

Regenerative Anlage können auch im Umfeld stehen

Es gibt erweiterte Erfüllungskriterien, so dass regenerative Anlagen auch dann berücksichtigt werden, wenn sie in der näheren Umgebung zum Gebäude liegen, das versorgt werden soll. Das kann in einem Quartier etwa ein Blockheizkraftwerk sein. Oder auch eine Biogasanlage, die nicht im Garten steht. „Das ist im ländlichen Raum ebenso interessant wie für Baugesellschaften oder Wohnprojekte in der Stadt“, weiß der Experte, der nicht nur bei Passivhäusern rät, über eine Lüftungsanlage nachzudenken, um Energie zu sparen. Mittlerweile gebe es auch gute Systeme zum Nachrüsten, bei denen abgeführte, warme Raumluft über eine Speicherplatte geführt werde, über die dann umgekehrt die kühlerer Frischluft wieder eingeblasen werde. Diese „Außenluftventile“ ersparen aufwendige Lüftungskanäle.

Möglichkeiten, die GEG-Anforderungen zu erfüllen, sind vielfältiger geworden, sagt Riemann. Würden beispielsweise in einem Bereich die Anforderungen übererfüllt, müsse man an anderer Stelle etwas weniger investieren. „Das Gebäude wird jetzt als gesamtes betrachtet. Es bleibt aber komplex und für den Laien kompliziert, genau die richtige Entscheidung zu treffen. Ob sich etwa eine Photovoltaikanlage mit Speicher mittlerweile wirklich lohne, hänge auch von den eigenen Prioritäten ab. „Lohnt sich eine Regendusche mit LED-Beleuchtung“, fragt Riemann. Es habe also auch etwas damit zu tun, wie man seinen eigenen Beitrag zum Klimaschutz bewerte. Lohnt sich? Oder nicht? Geringere Einspeisevergütungen stehen gesunkene Preise für Anlagen und Speicher sowie die Möglichkeit entgegen, selbst erzeugten Strom in zunehmendem Maße auch selbst zu nutzen.

„Der eigentlich Zweck ist ja, Energie einzusparen. Das geht sinnvoll nur über ein Bündel an Maßnahmen. Ich würde auf jeden Fall immer raten, einen Gebäudeenergieberater einzuschalten, statt nur mal eine Komponente auszutauschen, um dafür eine Einzelförderung zu bekommen“, betont Siegfried Riemann. Womit wir wieder beim Thema Ölheizung wären. Da ist es folgendermaßen: Alle Anlagen, die mehr als 30 Jahre auf dem Buckel haben, müssen raus. Es sei denn, es sind Niedrigenergie- oder Brennwertanlagen. Und es sei denn: Sie sind kleiner als 4 Kwh-Heizleistung, was bei einem Einfamilienhaus schon kaum sein dürfte, eher bei der Wochenend-Datscha. Weiter betreiben darf man diese Anlagen auch, wenn keinerlei Fernwärme - oder Gasanschluss erreichbar ist und eine Zuleitung unverhältnismäßig teuer wäre. Nichts tun müssen auch diejenigen, die das Gebäude selbst bewohnen und das bereits seit 2002. Bei einem Verkauf ändert sich die Lage, dann muss erneuert werden, wenn keine Ausnahmen ziehen.

Unlauterer Wettbewerb

Dass alle alten Ölheizung zügig aus den Kellern verschwinden müssten, ist also falsch und dient lediglich dem Anheizen der Geschäfte in der Branche. Die Zentrale zur Bekämpfung unlautereren Wettbewerbs hat jüngst entsprechende Werbung wie „Verbot von Ölheizungen ab 2026“, „Ab 2026 gibt es ein Verbot für reine Öl- und Kohleheizungen im Bestand – für Neubauten gilt es bereits!“ oder „Heizöl ist ab 2026 verboten“ unterbunden. Dass im Zuge des neuen GEG alle Ölheizungen ausgetauscht werden müssten, sei schlicht falsch. Ölheizungen dürfen sogar nach 2026 eingebaut werden, wenn sie modern sind und regenerative Energien mit einbinden – oder eine der beschriebenen Ausnahmen (kein Gasanschluss etc.). Die Verbreitung solcher Falschmeldungen könne Verbraucher dazu verleiten, „übereilt nicht sachgerechte Entscheidungen von erheblicher finanzieller Bedeutung zu treffen“, erklärt dazu Britta Bröker von der Wettbewerbszentrale.

>> INFO: Zertifizierte Berater.