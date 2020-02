Unfall auf A1 mit fünf Verletzten: Auto stand auf Fahrbahn

Schwerte. Auf der A1 zwischen Westhofener Kreuz und Schwerte ist es zu einem Unfall gekommen. Fünf Menschen sind bei dem Auffahrunfall verletzt worden.

+++UPDATE+++ Auf der Autobahn 1 sind in der Nacht zu Freitag in der Nähe von Schwerte bei einem Auffahrunfall vier Menschen schwer verletzt worden. Sie sollen mit ihrem Pkw und eingeschaltetem Warnblinklicht auf einem Fahrstreifen der A1 gestanden haben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dann sei ein Lkw mit dem Fahrzeug kollidiert. Der Laster-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Strecke musste laut Polizeiangaben in Richtung Köln nach der Kollision gegen 3.30 Uhr zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte zunächst voll gesperrt werden. Am frühen Morgen war die Strecke aber wieder frei. Weshalb der Pkw auf der Fahrbahn stand, blieb zunächst unklar. Laut Sprecherin gibt es in dem Bereich keinen Standstreifen.

