Absperrbarken sind von Unbekannten in Werl gestohlen worden. (Symbolfoto)

Polizei Unbekannte stehlen 175 Baustellen-Absperrungen in Werl

Werl. Die Polizei in Werl sucht nach Unbekannten, die 175 Baustellenbarken gestohlen haben. Die Diebe müssen längere Zeit beschäftigt gewesen sein.

Unbekannte Diebe haben in Werl 175 Baustelle-Absperrungen gestohlen. Das teilt die Polizei des Kreis Soest am Dienstag mit und fragt: „Wer kann Angaben zum Verbleib von circa 175 rot-weißen Absperrbaken machen?“

Die Barken aus Kunststoff seien letztmalig am Freitag, 19. März, gegen 19 Uhr an der Unnaer Straße/L969 gesehen worden. Der Diebstahl wurde am Morgen darauf gegen 9 Uhr festgestellt. Die Kreispolizei schätzt, dass die Aktion samt Abbau und Verladen mindestens zwei Stunden gedauert haben muss. Außerdem seien für den Transport mehrere „größere Fahrzeuge“ vonnöten.

Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen.