Unbekannte lösen Radmuttern an Rettungswagen: Zeugen gesucht

Lüdenscheid. In Lüdenscheid sucht die Polizei nach Zeugen, die beobachtet haben, wer sich an dem Fahrzeug des Roten Kreuzes zu schaffen machte.

Das ist NICHT lustig: Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh die Radmuttern an einem Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes in Lüdenscheid gelöst. Die Helfer bemerkten gegen 2.30 Uhr auf einer Einsatzfahrt, dass mit ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmt - und suchten eine Werkstatt auf. Laut Polizeibericht wurde dort festgestellt, dass an einem Hinterrad mit Zwillingsbereifung von sechs Radmuttern insgesamt vier gelöst wurden. Dadurch seien sowohl die Felge, als auch die Aufnahmebolzen beschädigt worden. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt - viel mehr wiegt aber, dass die Täter die Einsatzkräfte und andere in gefahr gebracht haben. Als mögliche Tatorte kommen der Fahrzeugstandort an der Hochstraße sowie ein Einsatzort an der Feldstraße in Betracht. Dort habe der RTW gegen 20.40 Uhr etwa 20 Minuten unbeaufsichtigt gestanden, heißt es in dem Bericht. Das Team berichtete davon, dass bei der Rückkehr zum Fahrzeug eine größere Anzahl Schaulustiger in der Nähe des RTW gestanden habe.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (red)