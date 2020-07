Umfrage: Würden Sie sich in der Apotheke impfen lassen?

Ob Impfungen demnächst auch von Apothekern durchgeführt werden können, wird in einem Modellversuch ab Herbst getestet.

Hagen. In einem Modellversuch wird getestet, wie praktikabel die Impfung durch Apotheker ist. Ärzte sehen ein hohes Risiko.

Ab Herbst startet die AOK Rheinland/Hamburg einen Modellversuch: Apotheker sollen Impfungen durchführen dürfen. Auch der Apothekerverband Westfalen-Lippe plant ein Modellprojekt zur Grippeschutzimpfung. „Wir sind zuversichtlich, dass wir im Herbst damit starten können“, sagte Nina Grunsky, Sprecherin des Verbandes.

Ihren Angaben zufolge führt der Verband derzeit Gespräche darüber mit der AOK Nordwest. Zudem stehe man mit weiteren Krankenkassen in Kontakt. „Das Modellprojekt soll möglichst breit in Westfalen-Lippe aufgestellt werden“, kündigte Grunsky an. Wie ist Ihre Meinung dazu?

