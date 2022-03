Ukraine-Krieg: Unis legen ihre Russland-Kontakte auf Eis

Hagen/Siegen/Iserlohn. Ob Studierenden-Austausch oder wissenschaftliche Zusammenarbeit: Der Ukraine-Krieg hat jetzt auch massive Auswirkungen auf die Universitäten.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat Folgen für den wissenschaftlichen Austausch. Die Universitäten in NRW stoppen ihre Kooperationen mit russischen Partnerinstituten mit sofortiger Wirkung. Das gaben die Hochschulen und das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in NRW gestern bekannt. Das Aussetzen der Partnerschaftsprogramme betrifft auch die vier Standorte der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn, Hagen, Meschede und Soest sowie die Universität Siegen und die Fernuniversität Hagen.

„Die Hochschulen im Land sowie die außeruniversitären Forschungseinrichtungen des Landes sind dazu aufgerufen, bestehende wissenschaftliche Kooperationen und Beziehungen mit Russland und russischen Einrichtungen kritisch zu prüfen und bis auf Weiteres ruhen zu lassen“, heißt es in der Mitteilung von gestern Nachmittag. „Die Entscheidung steht im Einklang mit Erklärungen unter anderem des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Allianz der Wissenschaftsorganisationen.“

Ministerin sieht keine Alternative

Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen sagte: „Freiheit und Frieden sind unabdingbare Voraussetzungen für wissenschaftlichen Austausch und Zusammenarbeit. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen haben wir uns deshalb heute darauf verständigt, wissenschaftliche Aktivitäten und Kooperationen mit russischen Einrichtungen ruhen zu lassen. Wir alle bedauern diesen Schritt sehr – er ist aber aktuell ohne wirkliche Alternative.“

Die Fernuniversität Hagen wird ihre Kooperation mit St. Petersburg ruhen lassen, so Sprecher Stephan Düppe. Die Universität Siegen schließe sich der gemeinsamen Erklärung an, sagt Sprecher André Zeppenfeld. „Dienstliche Reisen nach Russland sind auf Weiteres untersagt“, heißt es weiter in einer Erklärung der Uni Siegen. Wie einzelne Uni-Mitarbeiter oder Studierende aber mit ihren russischen Kolleginnen und Kollegen weiter Beziehungen pflegten, lege die Uni in deren Hände: „Bitte prüfen Sie ihre Beziehungen kritisch, aber schätzen Sie den Menschen wert – Sie sind frei in Ihrer Entscheidung.“

Die Fachhochschule Südwestfalen pflegt den Austausch mit drei russischen Partnerhochschulen und einer ukrainischen Hochschule, der „Kharkiv University of Humanities. People’s Ukrainian Academy“. „In Kooperation mit der russischen Samara State University of Economics wurden im Sommersemester Austauschstudierende und von der Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) in Novotscherkassk am Standort Hagen erwartet. Die Fachhochschule Südwestfalen hat diese geplanten Aufenthalte mit sofortiger Wirkung abgesagt. Alle Aktivitäten mit russischen Partnern ruhen derzeit“, so Birgit Geile-Hänßel, die Sprecherin der Fachhochschule Südwestfalen.

Sorge um Kollegen in der Ukraine

Große Sorgen gibt es bei Professoren und Studierenden der Fachhochschule Südwestfalen mit Blick auf die Situation der Partner im ukrainischen Charkiw. Für das anstehende Sommersemester waren ein Studierendenaustausch und ein Delegationsbesuch geplant. Birgit Geile-Hänßel: „Wir haben unseren Kollegen und Kolleginnen und den Studierenden dort sofortige Hilfe angeboten und sie zur unmittelbaren Ausreise ermutigt, allerdings ist eine Ausreise aus Charkiw derzeit laut der Partnerhochschule nicht möglich.“

Ob ein Stopp der Kooperationen mit russischen Bildungsträgern der richtige Weg ist, Putin zu sanktionieren, darüber hat sich auch die Ministerin Gedanken gemacht. Pfeiffer-Poensgen: „Wir wissen um diejenigen Russinnen und Russen – in Russland wie auch hier in Deutschland –, die den von dem russischen Präsidenten begonnenen Krieg gegen die Ukraine nicht unterstützen. Ihnen und insbesondere denjenigen Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mutig gegen den Krieg ausgesprochen haben, gilt unsere Sympathie und Achtung.“

Auch die Universitätsallianz Ruhr der drei Partnerunis Dortmund, Bochum und Duisburg-Essen lässt die Zusammenarbeit ihres Moskauer Verbindungsbüros mit staatlichen Institutionen vorerst ruhen.

Angesichts des Krieges fordern Universitäten, Hochschulorganisationen und Studierendenwerke ein großes Unterstützungsprogramm für die rund 8200 ukrainischen Studierenden in Deutschland .

. Die Hochschulen müssten schnell in die Lage versetzt werden, sich intensiv um geflüchtete Studierende und Forschende aus der Ukraine zu kümmern, mahnt der Deutsche Akademische Austauschdienst. Konkret seien nun Stipendien für Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nötig.

