Absage in Hagen – Dieter Nuhr will trotz Corona auftreten

Kabarettist Dieter Nuhr (59) möchte trotz Coronavirus-Vorsichtsmaßnahmen auftreten - ein Tweet dazu hat bei Twitter überwiegend wütende Reaktionen ausgelöst. „Wir haben eine Erkrankungsrate von 0,0001 Prozent der Bevölkerung. Also ich würde gerne einfach auftreten am Wochenende...“, schrieb der 59-Jährige am Dienstag. Der Comedian absolviert derzeit eine Tour in Deutschland und Österreich.

Ersatztermin für den Nuhr-Auftritt in Hagen gefunden

Der Auftritt des Kabarettisten Dieter Nuhr in der Stadthalle Hagen am Freitag, 13. März, ist unterdessen definitiv abgesagt worden, wie Stadthallen-Chef Jörn Raith am Dienstagmittag bestätigte. Er folgt demnach dem Erlass der NRW-Regierung, die Großveranstaltung mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt.

Für den Nuhr-Auftritt wurden im Vorfeld 1650 Tickets verkauft. „Als Ersatz-Termin ist nun der 7. September 2020 mit der Agentur vereinbart“, sagt Raith. Für den September-Auftritt behalten die Karten ihre Gültigkeit. Nuhrs Auftritte in Wien am 15. und 16. März wurden ebenfalls abgesagt.

Wir haben eine Erkrankungsrate von 0,0001 Prozent der Bevölkerung. Also ich würde gerne einfach auftreten am Wochenende... — Dieter Nuhr (@dieternuhr) March 10, 2020

Überwiegend negative Reaktionen auf Dieter Nuhrs Tweet

Nuhr hatte mit seinem Tweet zuvor auf die Ankündigung mehrerer deutscher Bundesländer reagiert, Großveranstaltungen abzusagen. Bei Twitter bekam Nuhr überwiegend negative Reaktionen. „Das ist richtig dumm soetwas zu schreiben. Man darf 1x im Leben auch an Andere denken“, lautet ein Kommentar.„Schlag nach, was eine Exponentialkurve ist“, schrieb ein anderer Twitternutzer. (red. mit dpa)