Tödlicher Kran-Unfall: Zwei Personen fliegen aus Arbeitskorb

Möhnesee-Delecke Bei einem tödlichen Unfall im Kreis Soest sind am Samstag zwei Personen gestorben: Sie wurden aus dem Arbeitskorb des Krans geschleudert.

Bei einem Kran-Unfall an einem Einfamilienhaus im Kreis Soest sind zwei Männer ums Leben gekommen. Die beiden 29-Jährigen befanden sich zusammen in Arbeitskorb des Krans, als dieser plötzlich umstürzte, wie die Polizei mitteilte.

Tödlicher Unfall im Kreis Soest: Personen starben noch vor Ort

Beide Männer wurden herausgeschleudert und erlitten tödliche Verletzungen. Sie starben noch am Unfallort. Der Kran war am Samstag für Renovierungsarbeiten an dem Haus in Möhnesee-Delecke auf der Wiese im Garten aufgestellt worden. Sein Fahrer blieb unverletzt. (dpa)

