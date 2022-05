Konzentriert bei der Generalprobe für Symphonic Floyd: Milla Kapolke, Bubi Hönig, Rolf Möller, Deva Tattva und Michi Rolke von der Band Green. Green spielt mit dem Philharmonischen Orchester Hagen die Hommage an Pink Floyd am 7. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle. Im Vordergrund die Gläser für die Glasharfe.