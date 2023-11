Südwestfalen liest: Warum „Sommerby“ ideal für Kinder ist

Hagen. Die Briloner Buchhändlerin Nicolle Prange findet Vorlesen wichtig. Warum sie die Sommerby-Reihe von Kirsten Boie sehr empfiehlt.

Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Südwestfalen geben für unsere Redaktion wöchentlich Expertentipps zu Lieblingsbüchern und solchen, die es werden können.

Zuhause haben wir das schöne Ritual, es uns vor dem Schlafengehen gemeinsam mit einem feinen Buch auf dem Sofa bequem zu machen. Das Vorlesen gefällt auch noch unserer mittlerweile elfjährigen Tochter – überhaupt, sollte man nie mit dem Vorlesen aufhören ...

Anlässlich des Weltvorlesetages am 17. November soll hier eine wunderbare Reihe vorgestellt werden, die sich für Kinder ab 7 Jahren dazu ausgezeichnet eignet.

Das Cover des Buchs „Ein Sommer in Sommerby“ von Kirsten Boie. Foto: Verlagsgruppe Oetinger

Die „Sommerby“-Reihe von Kirsten Boie ist uns seit dem Sommer sehr ans Herz gewachsen. In den Sommerferien nämlich beginnt die Geschichte um die drei Geschwister Martha, Mikkel und Mats aus Hamburg, die wegen des Unfalls ihrer Mutter zur unbekannten Oma in einen kleinen Ort an der Ostseeküste gebracht werden. Oma Inge ist kantig, direkt und manchmal ziemlich grummelig. Sie lebt abgeschieden in einem kleinen reetgedeckten Haus auf einer Landzunge mit ihren Hühnern und Gänsen; umgeben von Obstbäumen und Beerensträuchern. Telefon gibt es nicht, Internet schon gar nicht. Aus den Beeren zaubert die Oma im Sommer und Herbst herrliche Konfitüren, die im kleinen Küstenstädtchen verkauft werden.

Mehr zum Thema

Doch die Idylle ist in Gefahr: ein Makler versucht mit fiesen Mitteln, Oma Inge zum Verkauf ihres Hauses zu bewegen. Er hat aber nicht mit den drei Geschwistern und Enes, dem Jungen von der Steuermannsinsel, gerechnet. Mit der Hilfe vom Nachbarn Krischan Boysen durchschauen sie die Pläne des Maklers und setzen seinen üblen Machenschaften ein Ende – dabei gilt es, so manches Abenteuer zu bestehen.

Im Verlauf der Geschichte erfahren wir, warum sich Oma Inge mit den Eltern von Martha, Mikkel und Mats sowie der Dorfgemeinschaft von Sommerby so zerstritten hat und dass sich Nachbar Boysen und Inge vor langer Zeit näher waren als sich vermuten lässt.

Nicht zu Unrecht ist Kirsten Boie Deutschlands beliebteste Kinderbuchautorin. Sie schafft es, auch wieder in der „Sommerby“-Reihe, Kindern wichtige Dinge über Zusammenhalt, Freundschaft und Familie, einfühlsam und humorvoll zu vermitteln.

Kirsten Boie: Sommerby-Bände 1- 4, Verlagsgruppe Oetinger, 15 Euro.

Die Bestseller

Belletristik: Tonio Schachinger: Echtzeitalter

Tonio Schachinger: Echtzeitalter Kinder-/Jugendbuch: Asterix – Die weiße Iris

Asterix – Die weiße Iris Sachbuch: Ewald Frie: Ein Hof und elf Geschwister

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland