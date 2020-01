Iserlohn: Corona-Verdacht an einer Schule nicht bestätigt

Iserlohn/Hagen. Großeinsatz in Iserlohn: Ein Schüler war nach China gereist und krank zurückgekehrt. Doch der Verdacht auf Corona-Virus hat sich nicht bestätigt.

Bei einem Schüler des Privatgymnasiums Iserlohn bestand der Verdacht, dass er sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes und der Feuerwehr waren im Einsatz.

Inzwischen gibt der Märkische Kreis aber offiziell Entwarnung: „Der Verdacht auf Corona-Virus bei einem Schüler chinesischer Herkunft in Iserlohn hat sich nicht bestätigt“, heißt es in der aktuellen Presseinformation.

Schüler klagte über Fieber und Übelkeit

Der Schüler, der wohl vor kurzem von einer Reise nach China zurückgekommen war, war am Morgen in die Schule gekommen. Er soll nach kurzer Zeit an Fieber und Übelkeit gelitten haben.

„Dem herbeigerufenen Rettungsdienst kam das komisch vor“, so Ursula Erkens, Sprecherin des Märkischen Kreises. „Daraufhin wurden Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet.“

Kein Kontakt zu Erkrankten

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises führte eine Fallanalyse nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts durch. Dabei konnte der Corona-Verdacht ausgeschlossen werden. Der Schüler kam nicht aus der Provinz Hubei, die nach dem RKI zum Haupt-Risikogebiet in China gehört, in der das Corona-Virus ausgebrochen ist, und hatte keinen Kontakt zu Erkrankten. Die Inkubationszeit wäre ohnehin zu lange gewesen. Die Symptomatik lässt auf eine Magen-Darm-Erkrankung schließen. Der Schüler wird in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Polizei hatte Schule abgeriegelt

Die Schule war zwischendurch von der Polizei abgesperrt worden. 200 Schüler durften offensichtlich das Gebäude nicht verlassen.

