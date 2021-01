Stau auf A 45 – Schnee sorgt für Behinderungen auf Straßen

Siegen/Olpe. Auf den Straßen im Sauer- und Siegerland kann es glatt sein. Auf der A 45 staut sich der Verkehr. Der Busverkehr ist beeinträchtigt.

Autofahrer aufgepasst: Auf den Straßen im Sauer- und Siegerland kann es am Morgen glatt sein. Schnee und Nässe sorgen in weiten Teilen der Region für rutschige Fahrbahnen.

Auf den Autobahnen staut sich der Verkehr. Betroffen ist besonders die A 45 zwischen Olpe und Siegen in beiden Richtungen. Zwei Lastwagen blockierten am Dienstagmorgen die Auffahrt auf die A45 bei Freudenberg in Richtung Hagen. Wegen Schnee und Nässe auf der rutschigen Fahrbahn standen die beiden Lastwagen quer, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Dortmund mitteilte. Gegen 7.15 Uhr rückten die Beamten zum Einsatz aus.

In der Folge kam es laut Autobahnpolizei Dortmund zu Verkehrsproblemen auf der A45 an der Anschlussstelle Freudenberg. Nach Angaben der Sprecherin hat es jedoch keinen Unfall gegeben. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde gegen 8.15 Uhr beendet. Der Verkehr könne aber weiterhin stocken, teilte die Sprecherin mit.

Auch auf der A 4 rund um das Kreuz Olpe-Süd stockt der Verkehr. Ein witterungsbedingter Unfall ereignete sich am Morgen auf der A4 zwischen Wenden und Olpe-Süd. Ein Autofahrer sei Richtung Olpe auf rutschiger Fahrbahn in die Mittelschutzplanke gefahren, teilte eine Sprecherin Autobahnpolizei Dortmund mit. Danach habe er sich mit dem Auto gedreht und sei auf der linken Spur zum Stehen gekommen. Der Autofahrer habe sich nicht verletzt, so die Sprecherin. An dem Unfall sei kein anderer Autofahrer beteiligt gewesen. Das Auto wurde geborgen und der Fahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen haben die Schnee- und Regenfälle am frühen Morgen im Kreis Olpe geführt. Zu Rückstaus kommt es auf der B 55 zwischen Oberveischede und der Griesemert, wo sich zahlreiche Lkws festfuhren. Die Strecke wurde zeitweise vollgesperrt, um die Fahrbahn von dem festgefahrenen Neuschnee zu befreien.

Busse konnten Bergstrecken nicht befahren

Wegen des anhaltend starken Schneefalls und glatter Straßen konnten die Busse der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) die Bergstrecken am frühen Morgen nicht befahren. Mittlerweile können Busse laut Angaben der VWS die Bergstrecken wieder befahren, jedoch kann es noch einige Zeit dauern, bis sie wieder nach Plan verkehren. Zudem kann derzeit der Raum Freudenberg nicht bedient werden. Die Busse Linien R38, R39 und R40 verkehren aktuell nur zwischen Siegen und Seelbach.

Glatte Straßen in NRW in den kommenden Nächten möglich

Autofahrer müssen auch in den kommenden Tagen immer wieder mit glatten Straßen rechnen. Schneien soll es bis zum Wochenende hin allerdings wohl verbreitet nicht mehr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Die Nächte werden einem DWD-Sprecher zufolge in den kommenden Tagen aber deutlich kälter.

Am Dienstag soll in höheren Lagen noch Schnee fallen und liegen bleiben. Im Rest des Landes bleibt es laut DWD bei Temperaturen deutlich über Null demnach meist flockenfrei.

Bei sinkenden Temperaturen sind dem DWD zufolge in den Nächten glatte Straßen auch bis in tiefere Lagen möglich. Schnee soll es laut Vorhersage aber nur vereinzelt geben, die Glätte werde vielmehr durch überfrierende Nässe verursacht. Niederschläge erwartet der DWD am Donnerstag und Freitag tagsüber nicht. (mit dpa)