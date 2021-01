Schnee ja, Chaos nein: Kein Ansturm auf Skipisten am Samstag

NRW. Nach den vergangenen zwei Wochenenden waren NRWs Wintersportorte an diesem Samstag gut gegen Schneetourismus gerüstet. Aber der Sturm blieb aus.

Die Sperrungen und Appelle zeigen offenbar Wirkung: Der befürchtete Ansturm auf die Wintersportorte in NRW ist zumindest am Samstag weitgehend ausgeblieben. Wegen der Corona-Pandemie waren Ausflüge in vielen Gegenden verboten. Dort, wo Skifahren und Rodeln erlaubt war, hielten sich die Menschen überwiegend an die Regeln.

Im Sauerland und in der Eifel blieb es am Samstag weitgehend ruhig. Lediglich rund um Bad Münstereifel in NRW seien die Parkplätze „total überfüllt“, sagte ein Sprecher der Polizei Euskirchen am Samstagnachmittag. Das Ordnungsamt sei im Rahmen der Möglichkeiten im Einsatz. Ansonsten sei der Verkehr aber relativ ruhig und auch die Corona-Regeln würden eingehalten.

Am Alpenrand herrschte nach der Sperrung von Tegernsee, Schliersee und Spitzingsee für auswärtige Tagesausflügler weitgehende Leere. Auch im Südschwarzwald und auf der Schwäbischen Alb blieb es nach Angaben der Polizei ruhig. Auch aus Hessen und Rheinland-Pfalz berichteten Behörden nicht von einem größeren Andrang. Die Lage im hessischen Willingen etwa war nach Angaben der Polizei Kassel entspannt.

Temperaturen steigen wieder

Zum Wochenstart wird zumindest in Deutschland das Wetter wieder etwas milder. Am Montag zieht der Schneeregen nach Osten, es herrscht Glättegefahr. Im Westen regnet es zunächst, es lockert aber später auf. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen null und vier Grad. Am Dienstag bleibt es stark bewölkt und teilweise regnerisch. Es wird noch milder. (mit dpa)