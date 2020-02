Säugling stirbt: Vater steht ab heute in Hagen vor Gericht

Fast fünf Jahre liegt der tragische Vorfall schon zurück. Doch noch immer beschäftigt der Tod des Jungen die Gerichte, nun also die Schwurgerichtskammer in Hagen. Es darum gehen, ob der heute 36 Jahre alte Vater auch weiter mit einer Bewährungsstrafe davon kommt.

Ereignet hat sich der Fall nicht in Hagen, sondern in Bielefeld. Doch nachdem der Bundesgerichtshof dem Revisionsantrag der dortigen Staatsanwaltschaft stattgegeben und das Urteil aufgehoben hat, hat sie den Fall an Landgericht Hagen verwiesen. Ein nicht alltäglicher, aber auch nicht ungewöhnlicher Schritt. Verfahren im Strafrecht können entweder an das gleiche Landgericht, dann aber an eine andere Strafkammer oder aber gleich an ein anderes Landgericht verwiesen werden. In diesem Fall haben sich die Bundesrichter für Hagen entschieden, so wie es die Zuständigkeitsordnung vorsieht.

Im Drogenrausch Säuglinge fallen gelassen

Und das ist der Fall, der ab Freitag verhandelt wird: Ein heute 36-jähriger Mann aus Herford muss sich unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Hagen als Schwurgericht verantworten. Der damals in Bielefeld wohnende Angeklagte soll im Jahre 2015 aufgrund erheblichen Drogenkonsums seine beiden erst drei Monate alten Kinder fallen gelassen und trotz schwerer Verletzungen zurück ins Bett gelegt haben, ohne ärztliche Hilfe zu holen.

In der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015 sollen die beiden Säuglinge und der dreijährige Sohn des Angeklagten aufgewacht sein und geschrien haben. Nachdem der Angeklagte den Dreijährigen zurück ins Bett geschickt habe, habe er die beiden Säuglinge aus dem Bett genommen, um sie zum Füttern in die Küche zu tragen. Auf dem Weg dorthin soll er zunächst den Jungen und dann das Mädchen fallen gelassen haben. Er selbst soll dabei über den am Boden liegenden Jungen gefallen sein und diesen getreten haben. Beide Kinder sollen hierdurch schwere Kopfverletzungen erlitten haben.

Einfach wieder ins Bett gelegt

Dennoch soll der Angeklagte sie einfach wieder in ihr Bett gelegt haben. Für eine dringend erforderliche medizinische Behandlung soll er nicht gesorgt haben. Auch seine Ehefrau soll er nicht geweckt haben. Stattdessen soll er sich selbst wieder zu Bett begeben haben. Die Anklage geht davon aus, dass er erkannt und billigend in Kauf genommen habe, dass beide Kinder ohne ärztliche Versorgung sterben könnten. Gegen 8 Uhr morgens soll der Junge verstorben sein, wobei die Obduktion ergeben habe, dass die Ursache hierfür eine bereits zuvor bestehende unerkannte Lungenentzündung war, ohne dass mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden könne, ob die nächtlichen Verletzungen zum Tode beigetragen hätten. Das Mädchen überlebte den Sturz und soll keine weiteren Folgeschäden erlitten haben.

Dem Angeklagten wird neben einer früheren fahrlässigen Körperverletzung an dem kleinen Jungen schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen zugleich mit gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen und versuchtem Totschlag vorgeworfen. Für eine solche Tat sieht das Gesetz im Regelfall eine Freiheitsstrafe von 2 bis 15 Jahren vor. Bei der Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit kommt auch eine geringere Strafe in Betracht.

In erster Instanz zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das ursprünglich zuständige Landgericht Bielefeld hatte den Angeklagten im November 2016 lediglich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten - ausgesetzt zur Bewährung - verurteilt. Zu wenig, befand die Staatsanwaltschaft, sah Rechtsfehler in dem Urteil und legte Revision ein. Die erkante auch der Bundesgerichtshof, die Gesamtumstände, die Vorgeschichte des Falls solen nicht genug berücksichtigt worden sein. Die Aufgabe haben nun die Richter in Hagen.

Für das Verfahren sind fünf Verhandlungstage bis zum 26. März vorgesehen. Wir berichten weiter aktuelle über den Prozessauftakt.