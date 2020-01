Skeleton Lölling und Co. reisen ins Unbekannte

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lölling und Co. reisen ins Unbekannte

Auf der für die meisten aktuellen Sportler unbekannten Bahn in La Plagne/Frankreich geht es in dieser Woche im Weltcup weiter. „Ich bin noch nie da gewesen, deshalb lasse ich mich überraschen, was auf mich zukommt“, sagte Jacqueline Lölling: „Bislang habe ich nur Schauermärchen gehört“, ergänzte sie.