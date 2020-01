Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das ist Laura Nolte

Laura Nolte ist 21 Jahre jung, stammt aus Unna und wohnt in Dortmund. Die Bobpilotin des BSC Winterberg studiert an der Ruhruniversität in Bochum Wirtschaftswissenschaften, wenn sie nicht im Bob unterwegs ist. Die Sportsoldatin startet seit dieser Saison im Weltcup. Zum Auftakt in Nordamerika verzichtete Cheftrainer Spies auf sie. Nolte feierte ihre Premiere mit Rang drei in Winterberg.