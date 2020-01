Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alexander Gassner benötigt WM-Argumente

Unter die Top Sechs will Alexander Gassner, Skeleton-Pilot des BSC Winterberg, am Sonntag im Rennen der Herren fahren (ab 10 Uhr) – und damit weitere Argumente für seine Nominierung zur WM in Altenberg liefern.

„Es liegt an Alex, seine bisherige Leistung zu bestätigen“, sagte Cheftrainer Dirk Matschenz. Gelingt Gassner bis Ende Januar in Winterberg, La Plagne, Innsbruck oder Königssee ein Podestplatz, ist sein Ticket ganz sicher.